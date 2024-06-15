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Как выгодно вложиться в старую недвижимость: советы эксперта

Эксперт раскрывает секреты успешной покупки квартир

2:03
Недвижимость

При покупке квартиры в старом фонде важно учитывать не только цену, но и год постройки дома и состояние перекрытий. Аналитик рынка недвижимости, инвестор и специалист по недвижимости Алена Семенюк поделилась с изданием "Петербург. Эксперт" советами по выгодному вложению в старую, но запущенную недвижимость.

Эксперт раскрывает секреты успешной покупки квартир
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under public domain

Прежде всего, выбирайте квартиры с железобетонными перекрытиями, так как деревянные или смешанные могут потребовать значительных затрат на ремонт. Уточните, когда в доме планируется капитальный ремонт.

Перед покупкой необходимо изучить документы на объект вместе с юристом, так как такие квартиры часто имеют сложную историю смены владельцев. Если квартира коммунальная, потребуется согласие всех собственников. Оптимально, если квартира осталась последней из коммунальных.

Если вы планируете флиппинг, проведите полную аналитику конкурентной среды, просчитайте расходы на покупку и ремонт, а также чистую прибыль при продаже. Не забудьте учесть налоги на продажу. Все эти факторы сильно влияют на доходность объекта при перепродаже.

Целевая аудитория также играет роль в выборе района. Для студентов важна близость колледжей, университетов и метро, а для семей — наличие детских садов, школ, поликлиник и парков.

Алена Семенюк не советует покупать жилье на первом этаже старого дома, так как такие квартиры трудно продать. Планировка должна быть удобной и функциональной, предпочтительно с кухней-гостиной и мастер-спальней с личным санузлом. Несущих стен должно быть минимум, а мокрых точек — больше. Интерьер следует адаптировать под современный дизайн, и квартира должна быть полностью укомплектована, так как покупатели готовы переплачивать за это, но не хотят заниматься ремонтом. Рекомендуется также отремонтировать парадную, что значительно увеличит привлекательность вашей квартиры.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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