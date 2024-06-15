Средняя цена первичного жилья в Краснодарском крае выросла в три раза за последние пять лет

За последние пять лет средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в Краснодарском крае почти утроилась, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные федерального девелопера AVA.
В Сочи наблюдается стремительный рост цен на новостройки. С начала 2024 года стоимость первичной недвижимости увеличилась примерно на 5%. Аналитики компании объясняют это запланированным завершением льготных ипотечных программ и началом туристического сезона, который подогревает спрос на жилье в курортной зоне.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен. Ожидается, что к концу 2024 года цены на жилье в Сочи могут повыситься в среднем на 20-30%.
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