Средняя цена первичного жилья в Краснодарском крае выросла в три раза за последние пять лет

Средняя цена первичного жилья в Краснодарском крае утроилась за пять лет

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За последние пять лет средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в Краснодарском крае почти утроилась, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные федерального девелопера AVA.

Фото: archive.org by Nikolay Sizonenko is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В Сочи наблюдается стремительный рост цен на новостройки. С начала 2024 года стоимость первичной недвижимости увеличилась примерно на 5%. Аналитики компании объясняют это запланированным завершением льготных ипотечных программ и началом туристического сезона, который подогревает спрос на жилье в курортной зоне.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен. Ожидается, что к концу 2024 года цены на жилье в Сочи могут повыситься в среднем на 20-30%.