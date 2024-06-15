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Цены на новостройки в Москве: квартиры до 5 млн рублей исчезли с рынка

В Москве больше нет квартир по цене до 5 млн рублей

1:34
Недвижимость

В Москве на первичном рынке больше нет квартир стоимостью менее 5 млн рублей, сообщают аналитики компании Est-a-Tet. Год назад можно было найти около 100 таких квартир в новостройках.

В Москве больше нет квартир по цене до 5 млн рублей
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

В пределах старых границ Москвы продавалось 39 квартир стоимостью до 5 млн рублей, а в Новой Москве в строящихся жилых комплексах было выставлено 57 таких лотов.

Согласно данным Est-a-Tet, в настоящее время квартиры дешевле 5 млн рублей можно найти только в Московской области. В новостройках Подмосковья предлагается более 3,6 тыс. таких квартир, что на 40% меньше, чем в прошлом году, когда их было более 5,7 тыс.

Доля самых доступных лотов также сократилась. В июне она составляла 9,4%, тогда как год назад этот показатель был 14,5%.

Директор по продажам Est-a-Tet Роман Соколов пояснил, что за прошедший год количество квартир стоимостью до 5 млн рублей заметно уменьшилось из-за роста себестоимости строительства и высокого спроса на доступные варианты. Сейчас в Подмосковье за эту сумму можно приобрести квартиру средней площадью 30,1 квадратного метра, тогда как год назад площадь такого жилья составляла 31,1 квадратного метра.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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