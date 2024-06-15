Цены на новостройки в Москве: квартиры до 5 млн рублей исчезли с рынка

В Москве на первичном рынке больше нет квартир стоимостью менее 5 млн рублей, сообщают аналитики компании Est-a-Tet. Год назад можно было найти около 100 таких квартир в новостройках.
В пределах старых границ Москвы продавалось 39 квартир стоимостью до 5 млн рублей, а в Новой Москве в строящихся жилых комплексах было выставлено 57 таких лотов.
Согласно данным Est-a-Tet, в настоящее время квартиры дешевле 5 млн рублей можно найти только в Московской области. В новостройках Подмосковья предлагается более 3,6 тыс. таких квартир, что на 40% меньше, чем в прошлом году, когда их было более 5,7 тыс.
Доля самых доступных лотов также сократилась. В июне она составляла 9,4%, тогда как год назад этот показатель был 14,5%.
Директор по продажам Est-a-Tet Роман Соколов пояснил, что за прошедший год количество квартир стоимостью до 5 млн рублей заметно уменьшилось из-за роста себестоимости строительства и высокого спроса на доступные варианты. Сейчас в Подмосковье за эту сумму можно приобрести квартиру средней площадью 30,1 квадратного метра, тогда как год назад площадь такого жилья составляла 31,1 квадратного метра.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.