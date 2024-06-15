Россияне лидируют по покупкам недвижимости в Турции 26 месяцев подряд

Россияне 26-й раз подряд стали лидерами среди иностранных покупателей недвижимости в Турции. В мае 2024 года они заключили 437 сделок на покупку жилья, сообщает Турецкий статистический институт (TurkStat). В сравнении с апрелем, когда было заключено 293 сделки, спрос со стороны россиян на турецкую недвижимость вырос в полтора раза.
В целом, в мае иностранцы купили 2064 квартиры и дома в Турции, что на 34,8% меньше, чем год назад (3167 сделок в мае 2023 года).
По данным TurkStat, продажи иностранцам составляют 1,9% от общего объема сделок с жильем в Турции.
В апреле 2024 года иностранные покупатели приобрели 1272 жилых объекта, что на 50,3% меньше, чем в апреле 2023 года. Это минимальный показатель за последние четыре года.
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