Россияне лидируют по покупкам недвижимости в Турции 26 месяцев подряд

В мае 2024 россияне купили 437 объектов недвижимости в Турции

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Россияне 26-й раз подряд стали лидерами среди иностранных покупателей недвижимости в Турции. В мае 2024 года они заключили 437 сделок на покупку жилья, сообщает Турецкий статистический институт (TurkStat). В сравнении с апрелем, когда было заключено 293 сделки, спрос со стороны россиян на турецкую недвижимость вырос в полтора раза.

Фото: flickr.com by Derrick Brutel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В целом, в мае иностранцы купили 2064 квартиры и дома в Турции, что на 34,8% меньше, чем год назад (3167 сделок в мае 2023 года).

По данным TurkStat, продажи иностранцам составляют 1,9% от общего объема сделок с жильем в Турции.

В апреле 2024 года иностранные покупатели приобрели 1272 жилых объекта, что на 50,3% меньше, чем в апреле 2023 года. Это минимальный показатель за последние четыре года.