Жильё для ученых: Дмитрий Медведев объявил о запуске программы жилья для ученых

Дмитрий Медведев анонсировал программу строительства жилья для ученых в России

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России планируется запуск программы по строительству жилья для ученых, о чем сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул важность обеспечения ученых комфортным жильем, назвав это ключевой задачей, которая должна постоянно поддерживаться. Медведев также отметил, что это важный аспект формирования уважения к профессии ученого.

Фото: U.S. Navy by Greg Vojtko is licensed under Public Domain

Медведев напомнил о существующей в стране успешной программе строительства кампусов для ученых. Он предложил рассмотреть новые меры поддержки и стимулы для строительства жилья для ученых, такие как целевые ипотечные кредиты и строительство жилья в рамках программы кампусов.

Стоит отметить, что в рамках национального проекта "Наука и университеты" до 2030 года планируется создание сети из 25 современных кампусов, оснащенных лабораториями, проектными и моделировочными пространствами, коворкингами, библиотеками, общежитиями, а также местами для прогулок и занятий спортом. Предполагается, что в этих кампусах будут созданы комфортные условия для работы и жизни молодых ученых и студентов.