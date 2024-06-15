Жильё для ученых: Дмитрий Медведев объявил о запуске программы жилья для ученых

В России планируется запуск программы по строительству жилья для ученых, о чем сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул важность обеспечения ученых комфортным жильем, назвав это ключевой задачей, которая должна постоянно поддерживаться. Медведев также отметил, что это важный аспект формирования уважения к профессии ученого.
Медведев напомнил о существующей в стране успешной программе строительства кампусов для ученых. Он предложил рассмотреть новые меры поддержки и стимулы для строительства жилья для ученых, такие как целевые ипотечные кредиты и строительство жилья в рамках программы кампусов.
Стоит отметить, что в рамках национального проекта "Наука и университеты" до 2030 года планируется создание сети из 25 современных кампусов, оснащенных лабораториями, проектными и моделировочными пространствами, коворкингами, библиотеками, общежитиями, а также местами для прогулок и занятий спортом. Предполагается, что в этих кампусах будут созданы комфортные условия для работы и жизни молодых ученых и студентов.
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