Московская биржа прекращает торги долларом и евро: эксперты не ожидают влияния на рынок недвижимости

Как новые санкции повлияют на рынок недвижимости в России

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Московская биржа решила прекратить торги долларом и евро после введения нового пакета санкций. По мнению специалистов, опрошенных корреспондентом Циан. Журнала, это ограничение не повлияет на рынок недвижимости.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under CC0

"Биржевые торги доллара и евро не способны оказать значительное влияние на рынок недвижимости. Разве что в редких случаях, если покупатели, планировавшие приобрести недвижимость, держали валюту на брокерских счетах, которые оказались заблокированы. Однако таких покупателей меньшинство", — отметил финансовый эксперт и аналитик Виталий Калугин.

Он также добавил, что изменения не повлияют на тех, кто собирался купить недвижимость за уже имеющиеся доллары и евро.

"Что касается тех, кто покупает квартиру с помощью ипотеки с первоначальным взносом, то эти люди обычно держат деньги в рублях или берут потребительский кредит на первоначальный взнос", — пояснил Калугин.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова также считает, что влияние новых санкций на рынок недвижимости будет ограниченным.

"Рынок уже научился адаптироваться к новым вызовам. Сложности с проведением платежей за импорт в Китай остаются, и это более важный фактор, влияющий на сроки поставок материалов и оборудования, а также на себестоимость строительства", — подчеркнула Землянова.