Московская биржа прекращает торги долларом и евро: эксперты не ожидают влияния на рынок недвижимости

Московская биржа решила прекратить торги долларом и евро после введения нового пакета санкций. По мнению специалистов, опрошенных корреспондентом Циан. Журнала, это ограничение не повлияет на рынок недвижимости.
"Биржевые торги доллара и евро не способны оказать значительное влияние на рынок недвижимости. Разве что в редких случаях, если покупатели, планировавшие приобрести недвижимость, держали валюту на брокерских счетах, которые оказались заблокированы. Однако таких покупателей меньшинство", — отметил финансовый эксперт и аналитик Виталий Калугин.
Он также добавил, что изменения не повлияют на тех, кто собирался купить недвижимость за уже имеющиеся доллары и евро.
"Что касается тех, кто покупает квартиру с помощью ипотеки с первоначальным взносом, то эти люди обычно держат деньги в рублях или берут потребительский кредит на первоначальный взнос", — пояснил Калугин.
Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова также считает, что влияние новых санкций на рынок недвижимости будет ограниченным.
"Рынок уже научился адаптироваться к новым вызовам. Сложности с проведением платежей за импорт в Китай остаются, и это более важный фактор, влияющий на сроки поставок материалов и оборудования, а также на себестоимость строительства", — подчеркнула Землянова.
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