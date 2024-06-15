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Крупный проект в Нагатино-Садовники: 690 тысяч квадратных метров недвижимости

В Нагатино-Садовники построят жилой квартал почти на 700 тыс. "квадратов"

Недвижимость

В южной части Москвы, в районе Нагатино-Садовники, планируется строительство крупного жилого квартала. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. В рамках проекта будет возведено 690 тысяч квадратных метров недвижимости.

В Нагатино-Садовники построят жилой квартал почти на 700 тыс. "квадратов"
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

На участке площадью 21,3 гектара, расположенном между Каширским и Котляковским проездами, запланировано строительство жилых домов, офисных зданий, магазинов, кафе и ресторанов. Также будет построена школа на 900 учеников и детский сад на 400 мест. Проект входит в программу комплексного развития территорий, которая предусматривает благоустройство территории, обновление улично-дорожной сети и создание паркингов.

В Москве в настоящее время реализуется 82 проекта комплексного развития территорий общей площадью 1083 гектара, в рамках которых будет построено 22,2 миллиона квадратных метров недвижимости.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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