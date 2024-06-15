Правительство расширит программу семейной ипотеки на малые города, несмотря на критику экспертов

Эксперты посчитали семейную ипотеку неактуальной в малых городах

2:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Правительство России планирует расширить программу семейной ипотеки на малые города. Об этом заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Согласно данным Циан. Аналитики, с начала 2024 года в малых городах с населением до 50 тысяч человек было заключено лишь 1,7% сделок на первичном рынке недвижимости России. Если исключить малые города двух столичных агломераций, этот показатель снижается до 1,5%.

На первичном рынке в 2024 году сделки в малых городах составили только 1,7% от общего объема. Лоты на первичном рынке доступны лишь в 71 из 809 малых городов России, что составляет более 70% всех городских поселений страны. Эксперты Циан. Аналитики считают, что льготные ипотечные программы, включая семейную ипотеку под 6%, малым городам не подходят.

Эту точку зрения поддерживает Камила Фазлыева, руководитель ипотечного бюро и проекта "ЭлектроннаяСделка.рф". Она отметила, что высокая стоимость квартир в новых зданиях делает ипотеку даже по низким ставкам недоступной для местных жителей. Им проще построить дом.

Фазлыева привела пример из Башкортостана, где государственный застройщик возводил многоквартирные дома, которые удалось реализовать только как социальное жилье для очередников. Рыночная цена квартир была недоступна даже по ипотеке с низкими ставками. Она подчеркнула, что коммерческим застройщикам такое строительство не интересно.

Фазлыева считает, что для малых городов нужно развивать систему жилищных сбережений. Это позволит стратегически планировать развитие строительства, зная объем потенциальных накоплений и покупателей.

Эксперт по инвестициям Евгений Ткачев считает, что расширение семейной ипотеки на малые города противоречит тенденции миграции населения в мегаполисы. Он отметил, что люди продолжают уезжать из малых городов в миллионники и их пригороды, что подтверждается состоянием инфраструктуры и количеством рабочих мест.

Ткачев также предположил, что малые города в Краснодарском крае и Калининградской области могут быть исключены из программы семейной ипотеки из-за их привлекательности. Он напомнил, что при введении сельской ипотеки многие территории Краснодарского края сначала попали в программу, но затем были исключены.