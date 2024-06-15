В случае засора слива в душе или раковине — никакого уксуса и соды, поможет только это "волшебное" средство

Сантехнический трос назван единственным эффективным средством от засора

2:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Домашняя канализация вполне надёжна, но и она иногда подводит. Зачастую засоры можно устранить самостоятельно, но многие из нас делают это неправильно.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Начитавшись сомнительных советов в интернете, все хватаются за соду и уксус, но они неэффективны, а порой и опасны.

Единственное реально работающее средство для прочистки засоров — сантехнический трос, пишет Daily Express в пятницу.

Газета нашла обсуждение канализационных проблем на странице "Советы и рекомендации по уборке миссис Хинч" в Facebook (заблокирован в РФ как принадлежащий экстремистской компании Meta).

Одна из подписчиц, Дон Мёрфи, выложила фото засорившегося слива в душе и спросила: "Кто-нибудь может дать мне совет, как разблокировать душ?"

"Я пробовала купленные в магазине средства для прочистки канализации, отбеливатель, белый уксус и пищевую соду. Он работает в течение нескольких дней, а затем снова начинает медленно сливаться. У меня грива вьющихся волос, поэтому я знаю, что сама виновата. Ничего не получается. Что ещё можно предпринять?" — написала она.

Дон получила более 100 ответов, и в большинстве из них ей посоветовали воспользоваться сантехническим тросом.

"Купите сантехнический трос. Это очень длинная пружинная проволока с закрученным концом и остриём на нём", "Он обволакивает волосы и утаскивает их обратно в канализацию. Он обходит углы и т. д., поскольку он гибкий. Пара фунтов, и он очень удобен для любого слива, пробки и т. д.", "Когда я впервые использовал его, думал, что он достаёт мертвую мышь! С тех пор проблем никогда не было", "У меня всегда работает, и вы можете очистить его и использовать повторно. Никаких химикатов не требуется, засоры удаляются менее чем за минуту", "Вместо того, чтобы использовать какие-либо химикаты для очистки, я обнаружила, что трос гораздо лучше разблокирует раковину. Абсолютное волшебство. Всегда работает", — поделились опытом пользователи соцсети.