Не вздумайте оборудовать водяной тёплый пол: готовятся астрономические штрафы

Штрафы за самовольную врезку в системы водоснабжения дома повысят в 10 раз

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Штрафы за самовольное подключение к системам водоснабжения и водоотведения хотят повысить в 10 раз, сообщил Дом Mail.ru в пятницу.

Фото: Государственная жилищная инспекция Московской области is licensed under public domain

Соответствующий законопроект, внесённый в Госдуму депутатами заксобрания Краснодарского края, уже принят в первом чтении и одобрен профильными министерствами.

Авторы инициативы уверены, что неправильное использование коммунальных сетей, такое как устройство тёплого пола с подключением к трубопроводу горячего водоснабжения, не только создаёт риск для их исправности, но и отражается на качестве воды.

В Минюсте предложили увеличить штрафы за такие нарушения до 15 тысяч рублей для физлиц, для должностных лиц — до 30-80 тысяч, а организациям придётся заплатить от 100 до 200 тысяч рублей.

Как предупреждал ранее директор компании-застройщика по эксплуатации и строительству, за нарушение работы системы центрального отопления могут начислить в 10 раз больший тариф.