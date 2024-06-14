Сколько стоят роскошные дворцы в посёлках до пяти километров от Москвы

Самый дорогой дом в Подмосковье стоит 2,4 млрд ₽

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Агентство Whitewill составило топ загородной недвижимости, продающейся в непосредственной близости от Москвы, с ним ознакомилась "Стройгазета".

Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин is licensed under public domain

За особняк общей площадью 2,5 тысячи кв. метров на участке 280 соток с гаражом на семь машиномест в посёлке "Сколково" в 3 км от МКАД просят 2,4 миллиарда рублей. 1300-метровый дом с бассейном на участке 28 соток в коттеджном посёлке "Флоранс" в 5 км от Москвы продаётся за 1,55 миллиарда рублей. В особняке четыре спальни, гостиная с камином, столовая с выходом на террасу и зимний сад. За 912,5 миллиона рублей можно приобрести коттедж без отделки с шестью спальнями общей площадью около тысячи квадратных метров на участке 35 соток в километре от МКАД. Предусмотрены гостиная с камином, спа-зона с комнатой отдыха, бассейном, сауной и хаммамом, рядом с домом — гараж на две машины с квартирой для персонала.

Спрос на элитную загородную недвижимость под Москвой растёт с каждым годом, констатировала руководитель загородного департамента Whitewill Юлия Симон.

"Близость к столице — одно из приоритетных и часто встречающихся требований наших клиентов, независимо от бюджета, которым они обладают, поскольку не все могут пользоваться только загородной инфраструктурой, зачастую всё же возникает необходимость выезжать в Москву", — прокомментировала она.

По словам риелтора, предложений в радиусе 5 километров от МКАД слишком мало и больше их не станет, потому что все свободные участки освоены.