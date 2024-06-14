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Оценено влияние новых санкций США на российский рынок недвижимости: "Аргумент для объяснения роста цен"

Глава "Мира квартир" исключил взлёт цен на стройматериалы из-за новых санкций США

2:17
Недвижимость

Новые американские санкции больно ударили по российскому валютному рынку — Московской бирже пришлось остановить торги долларом и евро. "Мир квартир" спросил у экспертов, как это может отразиться на рынке недвижимости.

Глава "Мира квартир" исключил взлёт цен на стройматериалы из-за новых санкций США
Фото: Freepik by bedneyimages is licensed under public domain

Любое ограничение движения капиталов несёт негативные последствия, ответил сооснователь и генеральный директор фонда "Бридж" Максим Федотов.

"Это неизбежно повысит себестоимость строительства. Скорее всего, застройщики будут использовать этот аргумент для объяснения роста цен", — предрёк он.

Колебания курса рубля обычно приводят к подорожанию стройматериалов, напомнил гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Однако в России уже налажено импортозамещение, которое обеспечивает наших застройщиков отечественными материалами более чем на 90%. Всем импортным материалам и оборудованию давно найдена замена, заработали собственные производства, так что резкого колебания стоимости строительства мы не ожидаем", — успокоил он.

"Повышение цен на строительные материалы вызывается не только внешнеэкономическими факторами, но и высоким темпом инфляции. Всё это, естественно, влияет на цены на жильё, — объяснил глава отдела продаж компании VIRA Лев Нагорняк. — Мы как застройщики стараемся сгладить этот эффект, жертвуя частью потенциальной прибыли, чтобы не допустить чрезмерного роста цен. Тем не менее, цены всё равно немного растут".

"Но сейчас рынок гораздо больше зависит от процента по ипотечным ставкам, чем от валютного курса. Цены как на первичном, так и на вторичном рынках как никогда определяются уровнем спроса. Который сейчас невелик, так что и в этом отношении мы не ждём потрясений", — не согласен Луценко.

Единственный тип недвижимости, который может заметно подорожать, — элитное жильё, предсказал руководитель департамента продаж РАД Григорий Начинкин. "Состоятельные люди захотят избавиться от иностранных денег, пока курс высокий, и вложение валюты в недвижимость — это один из вариантов: она всегда считается островком стабильности", — заметил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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