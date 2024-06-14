Раскрыты подводные камни ремонта в ипотечной квартире

Перепланировку ипотечной квартиры надо согласовывать с банком, напомнила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья в четверг.
"Банк считает обоснованным риском, если перепланировка значительно влияет на технические характеристики квартиры и впоследствии на её стоимость, — объясняется в сообщении. — Такие работы необходимо предварительно согласовать с банком. Например, если вы объединили кухню с гостиной, и теперь у вас "двушка" вместо "трёшки".
Косметический ремонт ипотечного жилья не только не требует согласования, но и входит в обязанности его собственника. "Собственник обязан поддерживать ипотечную квартиру в нормальном состоянии согласно ФЗ "Об ипотеке", статья 30", — указало минжилполитики.
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