Ажиотажный спрос на строящееся жильё накрыл Подмосковье, отчиталось областное минжилполитики

Продажи квартир в подмосковных новостройках выросли на 20% в этом году

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С января по май 2024 года продажи квартир в подмосковных новостройках выросли на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила пресс-служба областного министерства жилищной политики в четверг.

Фото: Инвестиционный портал Приморского края is licensed under CC0

По данным Росреестра, с начала этого года в регионе зарегистрировано 25 тысяч сделок по договорам участия в долевом строительстве.

Основной причиной в министерстве считают большую доступность жилья в Подмосковье по сравнению со столичным (дешевле на 20-30%) на фоне большого строительного потенциала в области – до 4,4 миллиона квадратных метров в год.

Сыграла свою роль и предстоящая отмена льготной ипотеки до 1 июля, поэтому в минжилполитики ждут роста продаж ещё на 30% в июне. Однако и после спрос не упадёт, потому что продолжит действовать семейная ипотека и другие меры поддержки, в том числе региональные, предсказали там.