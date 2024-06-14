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"Лето будет особенно жарким": ждут бешеного подорожания съёмных квартир

Риелтор Харитонова предсказала подорожание аренды жилья летом на 10-15%

1:16
Недвижимость

Руководитель семейного агентства недвижимости "Агентесса" Ева Харитонова ждёт существенного подорожания аренды квартир этим летом. Своим прогнозом она поделилась с aif.ru.

Риелтор Харитонова предсказала подорожание аренды жилья летом на 10-15%
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

"Для рынка аренды лето будет особенно жарким, наймодатели повышают цены на квартиры. Рост цены может достигнуть 8-15% в сравнении с тем же периодом прошлого года", — уточнила риелтор.

Более выраженным рост цен будет в крупных городах — в Москве, например, на 10-15%, добавила она. "Так что аренда снова в тренде. И лето 2024 года станет непростым периодом для рынка найма жилья в крупнейших городах России", — заключила эксперт.

Как обычно, арендное жильё дорожает весьма неравномерно. "Больше других в цене растут студии и однокомнатные квартиры, особенно те, что находятся недалеко от метро", — пояснил ведущий эксперт по аренде жилья Владислав Анисимов.

Он тоже ожидает роста арендных ставок, но — не сильного: в прошлом году они уже взлетели под потолок возможностей квартирантов.

Ранее "Яндекс Аренда" нашла, где дешевле всего снять квартиру в Москве.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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