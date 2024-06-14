Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайланд намерен присоединиться к БРИКС
В Роспотребнадзоре рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке мороженого
Весной 2023 года россияне чаще всего покупали подержанные авто в крупных городах
Секреты выращивания тархуна
Как сохранить красоту губ: шесть простых советов
В природе существуют собаки с кошачьим характером
Тренер рассказал, в чем польза приседаний по технике Эдварда Зерхера
Как вырастить стевию на дачном участке
Более 30 российских заведений подали заявки на статус "Muslim Friendly"
Жительница Набережных Челнов подала в суд на соседку из-за лая собак

Россиянка подала в суд на соседку из-за лая собак

1:03
Недвижимость

Жительница Набережных Челнов обратилась в суд на соседку, возмущенная постоянным лаем и воем её собак, сообщает KazanFirst.

Россиянка подала в суд на соседку из-за лая собак
Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Женщина живет с семьей и содержит трех собак и кошку. В отсутствие хозяев животные лают и воют до их возвращения. Истец потребовала от соседки убрать животных из квартиры, утверждая, что шум слышен на семь этажей.

Разговоры с соседкой и обращения в полицию не помогли. Суд также отклонил иск, так как проверка показала, что ночью животные не шумят, а дневной шум не превышает допустимые нормы. Соседи положительно отзываются о владельцах: за собаками хорошо ухаживают, квартира чистая. В суде отметили, что на балконе нет запаха и следов испражнений. Кроме того, животные не входят в список потенциально опасных. В ходе профилактического визита женщине рекомендовали передать некоторых собак новым владельцам.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев Как не попадаться на неприятельскую пропаганду по поводу СВО Андрей Николаев Для снятия риска ядерной войны СВО нужно закончить в сжатые сроки Виктор Пахомов
"Сама выкопала себе яму": Яна Поплавская обвинила Лию Ахеджакову в потере популярности
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером
Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером
Последние материалы
Тайланд намерен присоединиться к БРИКС
В Роспотребнадзоре рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке мороженого
Весной 2023 года россияне чаще всего покупали подержанные авто в крупных городах
Секреты выращивания тархуна
Как сохранить красоту губ: шесть простых советов
В природе существуют собаки с кошачьим характером
Тренер рассказал, в чем польза приседаний по технике Эдварда Зерхера
Как вырастить стевию на дачном участке
Более 30 российских заведений подали заявки на статус "Muslim Friendly"
Учёные обнаружили древний рисунок близ Аттики в Греции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников