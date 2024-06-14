Жительница Набережных Челнов подала в суд на соседку из-за лая собак

Россиянка подала в суд на соседку из-за лая собак

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жительница Набережных Челнов обратилась в суд на соседку, возмущенная постоянным лаем и воем её собак, сообщает KazanFirst.

Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Женщина живет с семьей и содержит трех собак и кошку. В отсутствие хозяев животные лают и воют до их возвращения. Истец потребовала от соседки убрать животных из квартиры, утверждая, что шум слышен на семь этажей.

Разговоры с соседкой и обращения в полицию не помогли. Суд также отклонил иск, так как проверка показала, что ночью животные не шумят, а дневной шум не превышает допустимые нормы. Соседи положительно отзываются о владельцах: за собаками хорошо ухаживают, квартира чистая. В суде отметили, что на балконе нет запаха и следов испражнений. Кроме того, животные не входят в список потенциально опасных. В ходе профилактического визита женщине рекомендовали передать некоторых собак новым владельцам.