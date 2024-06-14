В Москве исчерпаны квартиры в новостройках до 5 миллионов рублей: анализ рынка недвижимости

В Москве закончилось дешевые новостройки

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Москве закончились квартиры в новостройках стоимостью до пяти миллионов рублей, как сообщили эксперты компании Est-a-Tet для "Ленты.ру".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

На данный момент квартир в этом ценовом сегменте больше нет ни в Новой Москве, ни в пределах старых границ города. В мае 2023 года такие квартиры ещё можно было найти: 39 объектов в старых границах и 57 — в новых.

Теперь новостройки дешевле пяти миллионов рублей остались только в Подмосковье, но их количество стремительно сокращается. В настоящее время на рынке представлено 3,6 тысячи таких лотов, что более чем на две тысячи меньше по сравнению с июнем прошлого года.

Эксперты объясняют уменьшение количества доступных новостроек ростом спроса на такое жилье и увеличением себестоимости строительства. По их словам, бюджет в пять миллионов рублей позволяет приобрести квартиру площадью чуть более 30 квадратных метров.