Пенсионерка из Кировской области завалила квартиру сотнями килограммов мусора: волонтеры пришли на помощь

Пожилая пенсионерка завалила квартиру сотнями килограммов мусора

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Кировской области пенсионерка завалила свою квартиру хламом и отходами. Со временем там накопились сотни килограммов мусора, как сообщает пресс-служба местного управления жилищной политики.

Фото: Росприроднадзор is licensed under public domain

Соседи жительницы Мурома пожаловались на состояние её квартиры во время очередной проверки. Пенсионерка уже не могла самостоятельно справиться с уборкой, и её единственный сын, инвалид, тоже не мог помочь. В квартире также не работал туалет.

Бывший начальник штаба муромских казаков и ветеран МВД вместе с супругой вызвались помочь вернуть квартире прежний вид. В течение месяца они очищали квартиру от мусора. С помощью волонтеров в доме пенсионерки восстановили водоснабжение и канализацию, а также приобрели для неё новый холодильник.