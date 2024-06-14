Российские застройщики увеличили ввод многоквартирных домов на 22% в 2024 году

Российские застройщики вывели на рынок 2,3 тысячи многоквартирных домов

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С начала текущего года российские застройщики вывели на рынок свыше 2,3 тысяч многоквартирных домов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество введенных в эксплуатацию домов увеличилось на 22%, сообщает портал "ЕРЗ.РФ".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

За первые пять месяцев 2024 года на рынок поступило 401,7 тысяч новых квартир с общей площадью 19,63 млн квадратных метров. В мае на рынок вышли 454 многоквартирных дома, что на 24% больше, чем в прошлом году. За этот месяц было предложено 81 тысяч новых квартир общей площадью 3,97 млн квадратных метров.

В среднем, с начала года ежедневно на рынок выводилось 2643 квартиры, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом. Аналитики прогнозируют, что при сохранении текущих темпов, к концу года на рынок поступит 967 тысяч новых квартир.