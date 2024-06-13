В Махачкале, Новокузнецке и Тольятти зафиксирован самый значительный рост цен на вторичное жилье в мае

Махачкала лидирует по росту цен на вторичное жилье

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В мае наибольший рост цен на вторичное жилье был зафиксирован в Махачкале, Новокузнецке и Тольятти, сообщает "РБК Недвижимость" со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG. Аналитики составили рейтинг городов с населением от 300 тыс. человек по годовому приросту цен на вторичное жилье. Оценка цен SRG основана на использовании искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения.

Фото: mos.ru is licensed under Public domain

В Махачкале с мая 2023 года средняя цена за квадратный метр вторичного жилья выросла на 28,3%, достигнув 93,1 тыс. рублей. Махачкала возглавила рейтинг из-за значительного начального отставания по ценам, после чего началось их активное выравнивание, пояснил партнер SRG Максим Русаков.

На втором месте оказался Новокузнецк, где стоимость квадратного метра вторичной недвижимости увеличилась на 24,4%, достигнув 95,1 тыс. рублей. В Тольятти рост составил 22,7%, и цена за квадратный метр достигла 74,2 тыс. рублей. В первую пятерку также вошли Магнитогорск с ростом на 22,1% и Казань с увеличением на 21,8%.

Москва заняла 28-е место в рейтинге. В столице цены на вторичное жилье выросли на 12% за год, и в мае 2024 года стоимость квадратного метра составила 323,3 тыс. рублей. Самый низкий рост цен на вторичное жилье отмечен в Тюмени, где за год стоимость увеличилась всего на 0,5%, достигнув 112 тыс. рублей за квадратный метр.

Ранее аналитики Циан выделили пять российских городов с недооцененной недвижимостью и высоким потенциалом роста.