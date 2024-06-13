Госдума обсудила инициативу разделения регионов на кластеры для улучшения жилищного строительства

Инициатива Госдумы: пять кластеров для мер поддержки строительства

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Депутаты Государственной Думы обсудили с главой "Дом.РФ" Виталием Мутко предложение о разделении регионов России на пять кластеров для эффективного применения мер поддержки жилищного строительства. Об этом сообщил Telegram-канал "Движимая повестка".

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Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Госдумы, отметил: "С учетом особенностей отдельных регионов мы предложили рассмотреть возможность перехода к поддержке жилищного строительства и созданию инфраструктуры".

Руслан Сырцов, управляющий директор компании "Метриум", подчеркнул необходимость дифференцированного подхода к поддержке жилья, учитывая разнообразие ситуаций на рынке и в строительстве по регионам. Он отметил, что даже в пределах одного региона города могут различаться по темпам ввода новостроек и объему предложения жилья, что требует адресного распределения субсидий и гибкой политики, адаптируемой на уровне отдельных городов.

Сырцов также указал на важность учета динамики рынка, которая может быстро меняться, что требует оперативного пересмотра политики поддержки строительства. Он добавил, что рынки жилья и строительства интегрированы в экономические и социальные процессы, поэтому для стимулирования строительства необходимо учитывать развитие всех отраслей в регионе.

Артем Курмачев, руководитель Центра управления недвижимостью "Курмачевы", отметил высокую бюджетную нагрузку на субсидирование ставок по льготным программам и необходимость помощи только тем регионам, где поддержка действительно нужна. Он подчеркнул, что бюджетная поддержка должна быть направлена туда, где с финансами сложно, чтобы избежать разгона цен и чрезмерной нагрузки на бюджет.

Курмачев также выразил уверенность в продолжении существования действующих программ с господдержкой, за исключением льготной ипотеки под 8% годовых, и отметил, что рынок недвижимости в ближайшее время может столкнуться с определенной стагнацией.

Ирина Зырянова, член правления Российской гильдии риелторов, посчитала инициативу интересной, но отметила, что деление на пять кластеров может быть недостаточным. Она предложила более детальное разделение, учитывая огромные различия между регионами России.

Напомним, инициатива по делению регионов на кластеры была впервые обсуждена в феврале этого года. Планируется разделение регионов на динамичные, с нехваткой спроса, с нехваткой предложения, стагнирующие и депрессивные.