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Возраст складских помещений в США и России: ключевые различия и тенденции

Средний возраст складов класса А в России вырос до 7 лет

1:29
Недвижимость

Аналитики компании CORE. XP установили, что средний возраст складов класса А составляет 7 лет. Для сравнения, в 2008 году этот показатель был значительно ниже — 1,4 года. По данным за 2022 год, средний возраст складских помещений в США составляет 43 года.

Средний возраст складов класса А в России вырос до 7 лет
Фото: www.flickr.com by Secom Bahia is licensed under лицензии Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Средний возраст качественных складских объектов варьируется по регионам. Например, в Твери он составляет 9,5 лет, в Самаре — 9,2 года, в Перми — 8,7 года, в Хабаровске — 2,4 года, в Оренбурге — 2,3 года, а в Ставрополе — 2 года.

Лишь 6% складских зданий были построены за последние 10 лет. Однако, если рассматривать этот показатель по общей площади предложений, доля новых складов увеличивается до 18,6%. Это связано с тем, что средний размер складских помещений значительно вырос.

В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 5,7 млн кв. м складской недвижимости, что станет рекордным показателем годового объема ввода. Это замедлит рост среднего возраста складов, который к концу года составит 7,1 лет.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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