Предупреждение об опасном лайфхаке: не вздумайте набрасывать мокрое полотенце на вентилятор

ESF предупредила о недопустимости контакта любых мокрых предметов с электроприборами

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Соцсети полны лайфхаков по борьбе с жарой в не кондиционируемых помещениях. Один из них, крайне популярный в TikTok, — мокрое полотенце на вентилятор. Так рекомендуют делать некоторые влиятельные тиктокеры.

Фото: Pexels by Galvão Menacho is licensed under public domain

Даже не вздумайте следовать этому опасному совету, призвал Джузеппе Капанна, инженер по безопасности продукции в британской некоммерческой организации Electrical Safety First.

"Электричество и вода несовместимы!" — напомнил он.

Во-первых, есть риск попадания воды с полотенца внутрь двигателя. Во-вторых, вентилятор с полотенцем менее устойчив и может упасть. В-третьих, вентилятору тяжёло гнать воздух сквозь мокрое полотенце, что грозит его перегревом.

Кроме того, этот способ охлаждения помещения неэффективен. Воздух остывает только прямо перед вентилятором (и вы, находясь перед ним, непременно заболеете), а в общем объёме нагревается от работы двигателя. Кроме того, увеличивается влажность воздуха, отчего жара переносится тяжелее.

Поэтому лучше завешивайте мокрой тканью окна или обтирайте тело — и больше пейте!