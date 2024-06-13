Челябинск стремительно догоняет Екатеринбург по стоимости новостроек: рост цен на 50% за год

Челябинск стремительно догоняет Екатеринбург по стоимости новостроек

5:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Второй по величине мегаполис Уральского федерального округа (УрФО) лидирует по темпам роста цен на первичном рынке недвижимости за последний год. Челябинск практически догнал Екатеринбург по стоимости новостроек, однако не смог догнать Сургут и Новый Уренгой — главные нефтедобывающие города региона, несмотря на то, что многие нефтяники предпочитают инвестировать в недвижимость за пределами Урала, сообщает витрина недвижимости Restate. ru.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно данным, с июня 2023 года средняя стоимость квадратного метра в Челябинске увеличилась более чем на 50%, с 93 до 142 тыс. рублей. Это рекорд среди городов УрФО с населением более 100 тыс. человек. Теперь типичное предложение в городе — 38-метровая однокомнатная квартира за 5,3 млн рублей от компании "СК ЭЛСИ", сдача которой планируется на осень следующего года. Год назад такая квартира стоила около 4 млн рублей.

Таким образом, Челябинск почти догнал крупнейший уральский мегаполис — Екатеринбург, где цены выросли на 21%, достигнув 147 тыс. рублей за квадратный метр. Екатеринбург предлагает более обширный сегмент бизнес-класса и много премиальных объектов, стоимость которых составляет десятки миллионов рублей. Например, семикомнатная квартира в ЖК "Аллегро" от СК "Горжилстрой". Однако в сегменте "комфорт" цены относительно невелики: 36-метровая однокомнатная квартира от "Брусники" стоит 5,3 млн рублей.

Основной рост цен пришелся на осень и начало зимы 2023 года, прекратившись после ужесточения условий по выдаче льготной ипотеки. В 2024 году средняя цена в Екатеринбурге практически не изменилась. Первичный рынок города остается высококонкурентным, с участием таких крупных игроков, как ЛСР, ПИК, Кортрос и "Брусника", а также множества местных компаний. Ежемесячный объем продаж превышает 2,4 тыс. квартир, но и количество непроданных лотов велико — более 55 тыс. на конец апреля.

Сургут и Новый Уренгой, хотя и не являются крупнейшими городами УрФО, лидируют по ценам на первичном рынке недвижимости, обладая статусом "газо- и нефтедобывающих столиц" России. В Сургуте рост цен за год был незначительным, и он лишь немного опередил Екатеринбург и Челябинск. В Новом Уренгое стоимость жилья с июня прошлого года выросла почти на треть, достигнув 182 тыс. рублей за квадратный метр. Дороже новостройки только в Сочи, Ялте, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке. Самая дорогая квартира на первичном рынке в Новом Уренгое стоит 18,5 млн рублей. Основной рост цен здесь также пришелся на осень прошлого года, а с ноября они практически не изменились. Федеральные застройщики в городе не работают, только местные.

Новый Уренгой и другие города Ямало-Ненецкого автономного округа лидируют по уровню зарплат в стране, что объясняется преобладанием высокодоходного нефтегазового сектора. Однако местные жители предпочитают инвестировать в жилье в столицах и Краснодарском крае, что сдерживает рост цен на местную недвижимость. К тому же, в нефтедобывающих регионах хорошо развит частный сектор, который составляет конкуренцию многоквартирным домам.

Цены на первичном рынке Тюмени за год выросли всего на 6%. Здесь работают крупные компании ПИК и "Страна девелопмент", а продажи в 2023 году достигли рекорда — более 26 тыс. квартир. Рынок оказался сбалансированным благодаря большому предложению.

В Кургане средняя стоимость квадратного метра выросла на 17% (с 74 до 87 тыс. рублей), несмотря на отсутствие добычи полезных ископаемых. Рынок новостроек в городе невелик — всего 6 объектов. В Миассе и Тобольске цены выросли на 9%, в Первоуральске и Ханты-Мансийске остались неизменными, а в Нижневартовске, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Златоусте, Копейске и Нефтеюганске первичный рынок отсутствует.

Однако в Копейске вторичное жилье подорожало на 40% за год, с 53 до 74 тыс. рублей за квадратный метр. Город фактически является пригородом Челябинска, поэтому на него распространяются те же тенденции. В Челябинске цены на вторичное жилье выросли на 33% с прошлого июня. В Нижнем Тагиле, где нет новостроек, вторичное жилье подорожало на 28%, столько же — в Миассе. Самое дешевое жилье в Златоусте — 46 тыс. рублей за квадратный метр, а самая дорогая квартира стоит 3,3 млн рублей.