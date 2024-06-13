Предсказаны цены на новое жильё на полтора года после отмены льготной ипотеки 1 июля

В мае средняя стоимость нового жилья в российских городах-миллионниках выросла на 0,5% — до 162 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитала "Яндекс.Недвижимость" по просьбе "Газеты.Ru".
Быстрее всего строящаяся жилплощадь дорожала в Омске — на 5,7%, потому что там мало предложений, и поскольку бюджетные варианты раскупаются в первую очередь, это способствует росту средней цены — она достигла 130 тысяч рублей за "квадрат".
Самое заметное снижение стоимости квартир отмечено в Челябинске — за май медианная цена квадратного метра в новостройках этого города уменьшилась на 5,2% — до 127 тысяч рублей.
Коммерческий директор "Яндекс.Недвижимости" Евгений Белокуров не ожидает каких-то кардинальных изменений на рынке недвижимости в ближайшее время, даже с учётом предстоящей 1 июля отмены льготной ипотеки.
"Мы ожидаем плавного и постепенного снижения стоимости жилья на первичном рынке, которое продлится ближайшие год-полтора", — пояснил он.
Схожими прогнозами поделились эксперты, опрошенные "Известиями" по случаю взлёта выдачи льготных ипотек под занавес.
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