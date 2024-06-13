Ажиотаж на рынке недвижимости: "заёмщики пытаются "запрыгнуть в последний вагон" завершающейся льготной ипотеки

В мае банки выдали 77 тысяч льготных ипотечных кредитов на 412 миллиардов рублей, что превышает апрельские показатели на соответственно на 16% и 17%, а прошлогодние — на 21%, пишут в четверг Известия со ссылкой на данные Дом.РФ.
В банках объяснили всплеск активности жилищного кредитования ростом спроса на льготную ипотеку перед её завершением. "Сбер" выдал в мае свыше 218 миллиардов рублей льготных кредитов, что больше половины от всех выдач в РФ и на 60% больше, чем в апреле, банк "Дом.РФ" — на 20% больше, чем в мае прошлого года.
"Многие заёмщики пытаются "запрыгнуть в последний вагон", то есть взять льготную ипотеку, пока её ещё не отменили", — прокомментировала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Льготная программа на новостройки под 8% действует до 1 июля, и по словам замминистра финансов Ивана Чебескова, продлевать её не будут. Семейная ипотека будет продолжена, но, скорее всего, на других условиях. IT-ипотека под 5% завершится до конца года, Дальневосточная и Арктическая под 2% продлены до 2030-го.
"Банки стараются выдать максимальный объём льготных ипотечных кредитов по госпрограммам, которые будут переформированы или отменены", — заметил независимый эксперт Андрей Бархота.
Банки получат максимум от этого ажиотажа, а потом будут всем отказывать, согласился автор проекта "Экономизм" и эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский.
На фоне последнего ипотечного рывка новостройки могут ещё подорожать, а затем начнут постепенно дешеветь, предсказала Мильчакова. Однако мгновенного обвала цен с 1 июля не будет, потому что рынок недвижимости реагирует на изменения внешних факторов с задержкой. Скорее возможно снижение стоимости жилья на 5-10% к концу года, а в Москве и Санкт-Петербурге — стабилизация.
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