Закон принят: кому выдадут миллион на погашение ипотеки с 1 января

Многодетным семьям Приамурья помогут в погашении ипотеки

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Государство будет выдавать миллион рублей на погашение ипотеки семьям Приамурья, ставшим многодетными после 1 января этого года, сообщили в правительстве региона.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

«Семьи Приамурья смогут рассчитывать на миллион рублей при рождении третьего (или последующего) ребенка. Средства выделят на погашение ипотеки», – уточняется в сообщении.

Соответствующий закон, выдвинутый по инициативе губернатора региона Василия Орлова, приняли депутаты областного заксобрания.

По словам Орлова, 450 тысяч рублей выделяет федеральный бюджет по программе, продлённой до 230 года, дополнительно 550 тысяч – региональный. «Таким образом на погашение ипотеки амурские семьи смогут получить миллион рублей», – подытожил он.

Новая мера соцподдержки направлена на улучшение демографии в Амурской области – суммарный коэффициент рождаемости там 1,48, что ниже, чем в соседних регионах.