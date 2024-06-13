"Апокалиптический сценарий": обвал рынка недвижимости на 15%, если прилетит "очень злой чёрный лебедь"

Экономист Кричевский предрёк снижение цен на вторичное жильё на 0,3-1% в месяц

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стоимость вторичного жилья будет плавно снижаться, предсказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский агентству "Прайм" в четверг.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

"Уже с начала этого года динамика на вторичном рынке очевидна: никакого другого сценария, кроме как постепенного снижения, сейчас быть не может", — заявил он.

Возможен разве что разовый всплеск по случаю завершения льготных программ ипотеки 1 июля, добавил экономист.

По его словам, такой динамика останется до тех пор, пока ЦБ не начнёт снижать ключевую ставку, потому что в нынешних условиях платёжеспособный спрос минимален, да ещё и банки закручивают гайки, увеличивая размер первоначального взноса по ипотеке.

"Если брать апокалиптический сценарий, то за второе полугодие обвал только в объявлениях может достигнуть 15 процентов, но для этого должен прилететь какой-то очень злой чёрный лебедь", — заметил Кричевский.

Такой вариант развития событий крайне маловероятен, а скорее всего, стоимость вторичного жилья будут плавно снижаться на 0,3-1% в месяц в зависимости от сегмента и региона, предрёк он. Это в среднем, за каждую конкретную квартиру надо неистово торговаться, тогда цену можно сбить на 10%, а то и на 20% — в случае срочной продажи неликвида, посоветовал эксперт.