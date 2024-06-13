"Апокалиптический сценарий": обвал рынка недвижимости на 15%, если прилетит "очень злой чёрный лебедь"

Стоимость вторичного жилья будет плавно снижаться, предсказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский агентству "Прайм" в четверг.
"Уже с начала этого года динамика на вторичном рынке очевидна: никакого другого сценария, кроме как постепенного снижения, сейчас быть не может", — заявил он.
Возможен разве что разовый всплеск по случаю завершения льготных программ ипотеки 1 июля, добавил экономист.
По его словам, такой динамика останется до тех пор, пока ЦБ не начнёт снижать ключевую ставку, потому что в нынешних условиях платёжеспособный спрос минимален, да ещё и банки закручивают гайки, увеличивая размер первоначального взноса по ипотеке.
"Если брать апокалиптический сценарий, то за второе полугодие обвал только в объявлениях может достигнуть 15 процентов, но для этого должен прилететь какой-то очень злой чёрный лебедь", — заметил Кричевский.
Такой вариант развития событий крайне маловероятен, а скорее всего, стоимость вторичного жилья будут плавно снижаться на 0,3-1% в месяц в зависимости от сегмента и региона, предрёк он. Это в среднем, за каждую конкретную квартиру надо неистово торговаться, тогда цену можно сбить на 10%, а то и на 20% — в случае срочной продажи неликвида, посоветовал эксперт.
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