Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия постепенно выходит на самообеспечение черной икрой
В Пермском Политехе научились переработке пластиковых отходов в нефть
В доме родного брата шоумена Максима Галкина* прошли обыски
Кинологи назвали породы собак, которые опасны даже для своего хозяина
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Ветеринары объяснили, сколько собаке по человеческим меркам
МакSим возвращается на сцену после лечения и готовит большой концерт
Чай улун предотвращает депрессию и улучшает память
Россиянам рассказали, как получить выписку из индивидуального лицевого счёта
"Апокалиптический сценарий": обвал рынка недвижимости на 15%, если прилетит "очень злой чёрный лебедь"

Экономист Кричевский предрёк снижение цен на вторичное жильё на 0,3-1% в месяц

1:29
Недвижимость

Стоимость вторичного жилья будет плавно снижаться, предсказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский агентству "Прайм" в четверг.

Экономист Кричевский предрёк снижение цен на вторичное жильё на 0,3-1% в месяц
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

"Уже с начала этого года динамика на вторичном рынке очевидна: никакого другого сценария, кроме как постепенного снижения, сейчас быть не может", — заявил он.

Возможен разве что разовый всплеск по случаю завершения льготных программ ипотеки 1 июля, добавил экономист.

По его словам, такой динамика останется до тех пор, пока ЦБ не начнёт снижать ключевую ставку, потому что в нынешних условиях платёжеспособный спрос минимален, да ещё и банки закручивают гайки, увеличивая размер первоначального взноса по ипотеке.

"Если брать апокалиптический сценарий, то за второе полугодие обвал только в объявлениях может достигнуть 15 процентов, но для этого должен прилететь какой-то очень злой чёрный лебедь", — заметил Кричевский.

Такой вариант развития событий крайне маловероятен, а скорее всего, стоимость вторичного жилья будут плавно снижаться на 0,3-1% в месяц в зависимости от сегмента и региона, предрёк он. Это в среднем, за каждую конкретную квартиру надо неистово торговаться, тогда цену можно сбить на 10%, а то и на 20% — в случае срочной продажи неликвида, посоветовал эксперт.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Rare Earths Norway: В Норвегии найдено месторождение редкоземельных металлов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Как ускорить процесс компостирования: 2 главные ошибки, которые мешают
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Последние материалы
Россия постепенно выходит на самообеспечение черной икрой
В Пермском Политехе научились переработке пластиковых отходов в нефть
Экономист Кричевский предрёк снижение цен на вторичное жильё на 0,3-1% в месяц
В доме родного брата шоумена Максима Галкина* прошли обыски
Кинологи назвали породы собак, которые опасны даже для своего хозяина
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Ветеринары объяснили, сколько собаке по человеческим меркам
МакSим возвращается на сцену после лечения и готовит большой концерт
Чай улун предотвращает депрессию и улучшает память
Россиянам рассказали, как получить выписку из индивидуального лицевого счёта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников