Самая дорогая микроквартира в Москве: 57 миллионов рублей за 23 квадратных метра

Самую дорогую микроквартиру в Москве можно приобрести за 57 миллионов рублей. Эксперты агентства недвижимости Whitewill раскрыли цену этого высокобюджетного жилья, запрещенного к строительству в столице, сообщает "Сноб".
Речь идет об апартаментах площадью 23 квадратных метра на вторичном рынке в проекте Vesper Tverskaya. На первичном рынке самым дорогим объектом стали апартаменты площадью 27 квадратных метров в клубном доме Cult, стоимостью 34,01 миллиона рублей.
Второе место среди новостроек занимает квартира площадью 29 квадратных метров в проекте Slava, продающаяся за 26,75 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров студия площадью 27 квадратных метров в премиум-квартале Republic, где стоимость одного квадратного метра составляет 995 000 рублей.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.