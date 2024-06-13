Самая дорогая микроквартира в Москве: 57 миллионов рублей за 23 квадратных метра

Самую дорогую микроквартиру в Москве продают за 57 миллионов рублей

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самую дорогую микроквартиру в Москве можно приобрести за 57 миллионов рублей. Эксперты агентства недвижимости Whitewill раскрыли цену этого высокобюджетного жилья, запрещенного к строительству в столице, сообщает "Сноб".

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева is licensed under public domain

Речь идет об апартаментах площадью 23 квадратных метра на вторичном рынке в проекте Vesper Tverskaya. На первичном рынке самым дорогим объектом стали апартаменты площадью 27 квадратных метров в клубном доме Cult, стоимостью 34,01 миллиона рублей.

Второе место среди новостроек занимает квартира площадью 29 квадратных метров в проекте Slava, продающаяся за 26,75 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров студия площадью 27 квадратных метров в премиум-квартале Republic, где стоимость одного квадратного метра составляет 995 000 рублей.