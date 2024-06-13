Как сэкономить на покупке жилья: советы экспертов и льготные программы

Эксперты по недвижимости поделились советами по снижению затрат на покупку жилья и рекомендовали воспользоваться льготными программами до 1 июля. Коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров рассказал об этом в интервью для Life. ru.
По его словам, один из лучших способов сэкономить при покупке новостройки — воспользоваться акциями от застройщиков, такими как trade-in или рассрочка. Также стоит рассмотреть предложения, включающие скидки на парковочные места или кладовые помещения.
Зачастую застройщики предлагают скидки на квартиры, чтобы успешно пройти проектное финансирование, а земельные участки для ИЖС продаются для завершения коттеджных поселков. Неликвидные объекты также могут продаваться по сниженным ценам.
Для уменьшения затрат можно рассмотреть покупку жилья в другой локации или меньшей площади. Экономия возможна и при покупке недвижимости без отделки на стадии строительства, а также при выборе более дешевых отделочных материалов.
Особое внимание стоит уделить установке инженерных систем. Например, отдельная котельная будет отличным вариантом для комплекса помещений, включающего основной и гостевой дома, баню, теплый гараж и хозяйственное помещение. Это может снизить затраты на 15-20 %.
Еще один способ сэкономить — купить квартиру с готовым ремонтом и мебелью, что актуально для тех, кто не хочет тратить время и деньги на обустройство. Эти расходы можно включить в ипотечный платеж.
Также специалисты советуют успеть воспользоваться льготными программами до 1 июля. Если сумма необходимая для покупки недвижимости превышает лимиты, можно увеличить размер льготной ипотеки.
"Если заемщик оформил IT-ипотеку под 5 % на сумму 18 миллионов рублей, а квартира стоит 20 миллионов, то оставшиеся 2 миллиона можно взять по рыночной ставке, в результате чего средняя ставка составит около 6 %", — пояснил Белокуров.
Многие застройщики предлагают траншевую ипотеку, что позволяет сэкономить на первоначальном взносе и процентах. В России также действует залоговая ипотека с более низкой процентной ставкой.
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