Снаружи или внутри: как правильно устанавливать кондиционеры в квартире

Как правильно установить кондиционер в квартире: советы и правила

5:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кондиционеры на фасадах домов часто устанавливаются с нарушением норм, что может привести к требованиям их демонтажа. Расскажем, как правильно установить кондиционер и где лучше всего его разместить в квартире.

Фото: commons.wikimedia.org by Nuorese 95 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В жаркую погоду кондиционер обеспечивает комфорт в городской квартире, что особенно важно для тех, кто работает удаленно. Современные системы не только охлаждают воздух, но и очищают его от пыли.

Установка кондиционеров в жилых домах требует соблюдения норм СанПиН и может потребовать согласований. Размещение блока сплит-системы на фасаде многоквартирного дома может быть незаконным, в зависимости от местных норм.

Разберемся, какие нормы регулируют монтаж сплит-систем на фасадах домов, можно ли их устанавливать на исторических зданиях, нужно ли делать отвод конденсата и согласовывать установку кондиционеров, а также где лучше всего расположить их внутри квартиры.

Где установить кондиционер

Место установки кондиционера зависит от типа помещения. Если позволяют высота потолков, лучше устанавливать канальные кондиционеры, которые размещаются за потолком и равномерно распределяют воздух через решетки.

Канальная сплит-система

Канальная сплит-система удобна и эстетична. В интерьере видны только вентиляционные решетки, которые можно сделать незаметными. Недостаток — необходимость предусмотреть место для внутреннего блока (от 30 до 50 см). Обычно такие блоки размещают в вспомогательных помещениях. При высоте потолка можно локально опустить уровень, например, в прихожей. В месте размещения блока нужно предусмотреть лючок для обслуживания.

Настенный кондиционер

Простой вариант — настенный кондиционер. Внешний блок монтируется на фасаде или крыше. Рекомендуется предусмотреть расположение блоков до начала ремонта, чтобы специалисты могли устроить разводку коммуникаций на черновой стадии.

Сплит-системы

Сплит-системы должны быть расположены так, чтобы воздух не дул на людей, особенно в спальнях и детских. Расстояние от верха внутреннего блока до потолка должно быть 10 см. В однокомнатной квартире лучше разместить кондиционер над кроватью или диваном, чтобы воздух дул над головами. Важно учитывать, что наиболее прохладный воздух будет на расстоянии 2-3 м от устройства, поэтому размещайте кондиционер так, чтобы в этой зоне не были диван, рабочее место или место для отдыха.

Виды кондиционеров

Перед покупкой определитесь, какой кондиционер вам нужен. Чем больше площадь помещения, тем мощнее должен быть кондиционер. Важно учитывать сторону света, на которую выходят окна.

Настенные системы

Подходят для жилых комнат и кабинетов. Практически бесшумны, фильтруют воздух. Недостаток — неравномерное изменение температуры.

Подходят для жилых комнат и кабинетов. Практически бесшумны, фильтруют воздух. Недостаток — неравномерное изменение температуры. Кассетные кондиционеры

Устанавливаются в подвесной потолок. Подходят для больших комнат от 50 кв. м. Обеспечивают равномерное охлаждение.

Устанавливаются в подвесной потолок. Подходят для больших комнат от 50 кв. м. Обеспечивают равномерное охлаждение. Мобильные модели

Дешевле, но функционал ограничен. Издают много шума, занимают место на полу. Можно установить самостоятельно.

Критерии выбора кондиционера

Качественный кондиционер должен:

— Подходить для помещений площадью до 100 кв. м (мощность до 10 кВт).

— Уровень шума не должен превышать 24 дБ.

— Иметь систему очистки воздуха и самоочистки.

— Работать в двух режимах — охлаждение и обогрев.

Установка кондиционера самостоятельно

Часто собственники устанавливают оборудование на фасадах зданий самовольно, что может привести к предписанию о демонтаже. Верховный суд разъяснил, что установка кондиционера на фасаде без согласия собрания владельцев квартир является нарушением. Нарушители могут быть обязаны удалить оборудование и следы его установки.

Нужно ли согласовывать установку кондиционера

В каждом регионе есть нормы, регулирующие установку кондиционеров на фасадах жилых домов. Например, в Санкт-Петербурге требуется разрешение Комитета по градостроительству и архитектуре. В Москве это требование было отменено в 2011 году.

Для избежания конфликтов с соседями внешние блоки кондиционеров не должны мешать соседям и создавать излишний шум.

Кондиционеры в домах культурного наследия

В некоторых регионах запрещена установка оборудования на исторических зданиях. Установка кондиционеров на фасады объектов культурного наследия требует строгого соблюдения порядка монтажа и, как правило, разрешение предоставляется только на установку со стороны двора.

Перед установкой кондиционера убедитесь в отсутствии запретов от местных властей.