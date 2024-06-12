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Топ-10 районов Москвы по подорожанию жилья в 2024 году: анализ за май 2024 года

Топ-10 районов Москвы по подорожанию жилья в 2024 году

5:17
Недвижимость

В мае 2024 года районы Некрасовка, Крылатское и Свиблово заняли первые три места в рейтинге локаций Старой Москвы по росту цен на первичное жилье.

Топ-10 районов Москвы по подорожанию жилья в 2024 году
Фото: Инвестиционный портал Приморского края is licensed under CC0

Район Некрасовка возглавил список по темпам роста цен на новостройки за месяц, сообщают аналитики платформы bnMAP. pro для "РБК-Недвижимости". Средняя цена 1 кв. м первичного жилья в Некрасовке увеличилась на 62,2% по сравнению с маем прошлого года и достигла 234 тыс. руб. Аналитики объясняют это не только ограниченным объемом предложений, но и вымыванием наиболее бюджетных лотов. В продаже осталось всего два объекта, и любые изменения в экспозиции сильно влияют на общую ценовую картину.

Топ-10 районов Старой Москвы по росту средней цены 1 кв. м за год:

  • Некрасовка (ЮВАО): средняя цена 1 кв. м в мае 2023 года — 144,3 тыс. руб., в мае 2024 года — 234 тыс. руб., динамика +62,2%.

  • Крылатское (ЗАО): средняя цена 1 кв. м в мае 2023 года — 695,3 тыс. руб., в мае 2024 года — 1043,5 тыс. руб., динамика +50,1%.

  • Свиблово (СВАО): средняя цена 1 кв. м в мае 2023 года — 472 тыс. руб., в мае 2024 года — 565,9 тыс. руб., динамика +19,9%.

  • Мещанский (ЦАО): средняя цена 1 кв. м в мае 2023 года — 1196,6 тыс. руб., в мае 2024 года — 1420,7 тыс. руб., динамика +18,7%.

  • Дорогомилово (ЗАО): средняя цена 1 кв. м в мае 2023 года — 994,1 тыс. руб., в мае 2024 года — 1172,3 тыс. руб., динамика +17,9%.

  • Пресненский (ЦАО): средняя цена 1 кв. м в мае 2023 года — 886 тыс. руб., в мае 2024 года — 1034,6 тыс. руб., динамика +16,8%.

  • Замоскворечье (ЦАО): средня я цена 1 кв. м в мае 2023 года — 911,5 тыс. руб., в мае 2024 года — 1060,3 тыс. руб., динамика +16,3%.

  • Южное Тушино (СЗАО): средняя цена 1 кв. м в мае 2023 года — 421,7 тыс. руб., в мае 2024 года — 484,6 тыс. руб., динамика +14,9%.

  • Марьина Роща (СВАО): средняя цена 1 кв. м в мае 2023 года — 452,3 тыс. руб., в мае 2024 года — 518,2 тыс. руб., динамика +14,6%.

  • Арбат (ЦАО): средняя цена 1 кв. м в мае 2023 года — 302 тыс. руб., в мае 2024 года — 1483,4 тыс. руб., динамика +13,9%.

На втором месте находится район Крылатское, где цены выросли на 50,1%, до 1,04 млн руб. за квадратный метр. Третье место занял район Свиблово с ростом на 19,9% до 565,9 тыс. руб. за квадратный метр. Четвертое место занял Мещанский район с ростом на 18,7% до 1,42 млн руб., а пятое — Дорогомилово, где цены выросли на 17,9% до 1,17 млн руб.

По данным аналитиков компании "Бест-Новострой", в апреле 2024 года средняя цена 1 кв. м на первичном рынке Старой Москвы составила 527,7 тыс. руб., что на 12,6% выше показателя апреля 2023 года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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