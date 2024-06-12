Топ-10 районов Москвы по подорожанию жилья в 2024 году: анализ за май 2024 года

В мае 2024 года районы Некрасовка, Крылатское и Свиблово заняли первые три места в рейтинге локаций Старой Москвы по росту цен на первичное жилье.
Район Некрасовка возглавил список по темпам роста цен на новостройки за месяц, сообщают аналитики платформы bnMAP. pro для "РБК-Недвижимости". Средняя цена 1 кв. м первичного жилья в Некрасовке увеличилась на 62,2% по сравнению с маем прошлого года и достигла 234 тыс. руб. Аналитики объясняют это не только ограниченным объемом предложений, но и вымыванием наиболее бюджетных лотов. В продаже осталось всего два объекта, и любые изменения в экспозиции сильно влияют на общую ценовую картину.
Топ-10 районов Старой Москвы по росту средней цены 1 кв. м за год:
На втором месте находится район Крылатское, где цены выросли на 50,1%, до 1,04 млн руб. за квадратный метр. Третье место занял район Свиблово с ростом на 19,9% до 565,9 тыс. руб. за квадратный метр. Четвертое место занял Мещанский район с ростом на 18,7% до 1,42 млн руб., а пятое — Дорогомилово, где цены выросли на 17,9% до 1,17 млн руб.
По данным аналитиков компании "Бест-Новострой", в апреле 2024 года средняя цена 1 кв. м на первичном рынке Старой Москвы составила 527,7 тыс. руб., что на 12,6% выше показателя апреля 2023 года.
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