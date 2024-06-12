Как сэкономить на ремонте: советы дизайнера

Как сэкономить на ремонте

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы решите выполнять ремонтные работы самостоятельно (не все, конечно, а только те, для которых не обязательно обращаться к специалистам), вы сможете обновить интерьер с гораздо меньшими затратами.

Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil is licensed under CC0

Этими и другими советами, которые помогут существенно сэкономить, поделилась дизайнер Юлия Тычино в сетевом издании "БелНовости".

Один из таких советов: не пытайтесь обновить сразу все. Как показывает практика, начав ремонт, часто возникает желание заменить абсолютно все вещи на новые. Постарайтесь остановиться и тщательно оценить обстановку — некоторые предметы интерьера могут служить вам еще многие годы, например, перекрашенный шкаф или диван с новым чехлом.

Вы также можете пополнить бюджет, продавая ненужные вещи — бытовую технику, мебель, книги, коллекционные предметы и многое другое.

Кроме того, некоторые вещи, такие как ванна или плита, можно сдать на металлолом, что поможет не только не потратить деньги, но и пополнить свой бюджет.

Еще один совет: рассмотрите возможность приобретения подержанных вещей вместо новых. Если покупка б/у вещей вам не по душе, попробуйте найти бюджетную альтернативу оригиналу. Как правило, для большинства товаров можно найти более доступные аналоги без переплаты за бренд.