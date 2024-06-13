Избавьтесь от этих невыносимых жирных следов от отпечатков пальцев на кухне и во всём доме

В Британии придумали средство для идеального блеска глянцевых поверхностей в доме

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Нет ничего более невыносимого, чем увидеть отвратительный жирный отпечаток пальца на блестящей поверхности на кухне, которую вы только что с такой любовью и заботой намывали. В Британии изобрели радикальный способ решения этой проблемы, о нём на днях поведала Daily Express.

Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Газета, в свою очередь, узнала об этом лайфхаке в популярном аккаунте The Chadwick Home в инстаграме (в РФ заблокирован, ибо принадлежит экстремистской Meta). И нет, его авторка, профессионал в области уборки и домашнего интерьера Элисон Чедвик не предлагает отрубить пальцы вашим детям или мужу.

Рецепт моющего раствора до неприличия прост и включает только доступные ингредиенты.

В бутылке с распылителем надо смешать в равных долях ополаскиватель для посудомоечной машины с белым уксусом, добавить немного средства для мытья посуды и долить тёплой водой.

В сумме всё это добро при покупке его в ближайшем гипермаркете или на маркетплейсе выйдет вам не дороже 1,55 фунта стерлингов.

"Больше никаких отпечатков пальцев!", — заявила миссис Чедвик в своём видео. И продемонстрировала, приложив палец к глянцевой поверхности после её протирки смесью: отпечаток не образуется.

Показанный трюк привёл подписчиков инстаблогерки в восторг своей простотой и эффективностью. "Обожаю! Попробую, когда вернусь домой", "Это то, что нужно! Отпечатки пальцев сводят меня с ума", "Это какое-то волшебство!" — прокомментировали они.