Избавьтесь от этих невыносимых жирных следов от отпечатков пальцев на кухне и во всём доме

Нет ничего более невыносимого, чем увидеть отвратительный жирный отпечаток пальца на блестящей поверхности на кухне, которую вы только что с такой любовью и заботой намывали. В Британии изобрели радикальный способ решения этой проблемы, о нём на днях поведала Daily Express.
Газета, в свою очередь, узнала об этом лайфхаке в популярном аккаунте The Chadwick Home в инстаграме (в РФ заблокирован, ибо принадлежит экстремистской Meta). И нет, его авторка, профессионал в области уборки и домашнего интерьера Элисон Чедвик не предлагает отрубить пальцы вашим детям или мужу.
Рецепт моющего раствора до неприличия прост и включает только доступные ингредиенты.
В бутылке с распылителем надо смешать в равных долях ополаскиватель для посудомоечной машины с белым уксусом, добавить немного средства для мытья посуды и долить тёплой водой.
В сумме всё это добро при покупке его в ближайшем гипермаркете или на маркетплейсе выйдет вам не дороже 1,55 фунта стерлингов.
"Больше никаких отпечатков пальцев!", — заявила миссис Чедвик в своём видео. И продемонстрировала, приложив палец к глянцевой поверхности после её протирки смесью: отпечаток не образуется.
Показанный трюк привёл подписчиков инстаблогерки в восторг своей простотой и эффективностью. "Обожаю! Попробую, когда вернусь домой", "Это то, что нужно! Отпечатки пальцев сводят меня с ума", "Это какое-то волшебство!" — прокомментировали они.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.