Если соседям не понравится неразрешённое остекление на вашем балконе, могут заставить его снять

"Мир квартир" рассказал о недопустимых изменениях на балконе или лоджии

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Далеко не всякое остекление балкона или лоджии возможно без разрешения надзорных органов, предупредил "Мир квартир". Сайт рассказал о подводных камнях ремонта и перепланировки этого помещения.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Остекление лоджии/балкона не требует согласования, только если оно предусмотрено проектом дома. Таким образом, чтобы застеклить балкон в хрущёвке и брежневке, формально необходимо заручиться одобрением жилинспекции и отдела архитектуры города.

Это долго, дорого, и на практике в подавляющем большинстве балконов в советском жилом фонде остекление установлено по сути самовольно. Теоретически оно может стать предметом претензий, если, например, кто-то из соседей пожалуется в жилинспекцию, мол "его балконное остекление мне мешает" ("портит эстетику", "загораживает свет", "спровоцировало грибок на стенах из-за нарушения вентиляции" — повод не важен), то его предпишут демонтировать — прецеденты были.

Точно запрещено остекление балконов в ветхих и аварийных домах: разрешение на это получить нельзя, а самовольно установленное заставят снять, да ещё и оштрафуют.

Перепланировка с изменением конфигурации балкона — его расширение, объединение с комнатой, достройка лестницы или крыльца на первом этаже — невозможна без разрешения контролирующих организаций и одобрения 2/3 жильцов дома. Организация общего собрания собственников квартир — задача не из простых, так что не будет большим преувеличением утверждать проще — перепланировка запрещена.

Что вы точно можете у себя на балконе поставить без каких бы то ни было разрешений — так это кондиционер.