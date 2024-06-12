Роскошные дворцы на Рублёвке продаются за доллары — и пользуются стабильным спросом

Доля дорогой загородной недвижимости за рубли в Подмосковье выросла до 14%

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

NF Group подвела итоги I квартала 2024 года на вторичном рынке высокобюджетной загородной недвижимости Московской области, их обнародовал "Мир квартир" во вторник.

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Из двух с половиной сотен домов в продаже по цене от 600 миллионов рублей 85-87% — уже с отделкой. За них просят в среднем по полтора миллиарда рублей.

Если точнее, просят не рубли. "Основная доля предложения на рынке в настоящее время экспонируется в иностранной валюте, при этом доля лотов с рублёвыми ценами за три года выросла на 9 п. п. и достигла 14%", — говорится в исследовании.

Самыми популярными направлениями остаются Рублёво-Успенское (62% предложений, 68% — спрос) и Новорижское (соответственно, 32% и 30%).

Среднестатистический лот из наиболее массовой части сегмента (от 0,6 до 1,3 млрд ₽) таков: современный дом площадью 1100 кв. м в стиле хайтек с панорамными окнами на лес или водоём на 50 сотках земли.

"Рынок высокобюджетной загородной недвижимости Московского региона продолжает демонстрировать значительный рост. В первые пять месяцев 2024 года мы зафиксировали объём сделок, сопоставимый с годовыми показателями прошлых лет, что говорит о стабильно высоком интересе к премиальным объектам", — прокомментировала директор департамента загородной недвижимости компании Татьяна Алексеева.