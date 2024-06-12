Будущее госпрограмм льготной аренды жилья оценили скептически, зато они не отразятся на ценах

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Льготная аренда жилья призвана привлечь специалистов в Арктику и Дальний Восток

1:35
Недвижимость

Льготная аренда жилья никогда не станет столь же массовой формой помощи государства населению в улучшении жилищных условий, как ипотека с господдержкой или даже семейная ипотека, уверен руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов. Своим прогнозом на этот счёт он поделился с РИАМО.

Льготная аренда жилья призвана привлечь специалистов в Арктику и Дальний Восток
Фото: Wikimedia Commons is licensed under CC0

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков допустил расширение действующей на Дальнем Востоке программы льготной аренды жилья регионы Крайнего Севера.

По словам риелтора, большинство новосёлов в домах, построенных по программе "Доступное арендное жилье в ДФО", не работает в ИТ-компаниях, и далеко не каждый из них имеет семью. "А льготная аренда позволяет им снизить нагрузку на личный или семейный бюджет и накопить деньги на свое жильё", — заметил он.

"Предоставляя льготную аренду жилья на Дальнем Востоке и в Арктике, государство преследует сугубо утилитарную цель — привлечение высококвалифицированных специалистов для развития этих территорий, — объяснил Чурилов. — А в распространении данной льготы по всей России государство не заинтересовано. Был бы интерес — тогда бы не стали завершать действие ипотеки с господдержкой".

Он не ожидает подорожания аренды жилья в результате расширения льготной программы. "Если люди ринутся арендовать жилье, то продавцам недвижимости придётся сбивать цены, чтобы хоть как-то конкурировать и вернуть покупателей на рынок", — заключил эксперт.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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