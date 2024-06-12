В России не хотят увеличивать первоначальный взнос по льготным ипотечным кредитам с господдержкой

РИА Новости узнали, какие банки не повысят первоначальный взнос по льготной ипотеке

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

ВТБ сообщил о повышении с 11 июня первоначального взноса по нескольким льготным программам ипотеки для покупки жилья в новостройках с господдержкой.

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Первоначальный взнос по льготной ипотеке под 8% (действует до 1 июля 2024 года) вырастет с 30,1 до 60,1%, по дальневосточной, арктической ипотеке и IT-ипотеке — с 20,1 до 30,1%, уточнили в банке.

В связи с этим РИА Новости опросили на эту тему другие крупные банки. И узнали, что "Абсолют банк", "Дом.РФ", Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, "МТС банк" первоначальный взнос повышать не намерены.

"Что касается собственных рыночных программ банка, взнос начинается от 15%, на текущий момент мы не планируем его пересматривать", — пояснил вице-президент "Дом.РФ" Кирилл Варенцов.

По его словам, минимальный размер первоначального взноса в рамках льготных ипотечных программ зафиксирован государством.

"В настоящее время по госпрограммам действуют минимальные требования к первоначальному взносу в соответствии с условиями программ", — подтвердили в "Абсолют банке".