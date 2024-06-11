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Чем женский интерьер отличается от мужского: ключевые различия в дизайне

Как женщины и мужчины по-разному обустраивают свои дома

1:15
Недвижимость

Мужчины и женщины обустраивают свои дома совершенно по-разному, поэтому интерьеры у них заметно отличаются.

Как женщины и мужчины по-разному обустраивают свои дома
Фото: commons.wikimedia.org by Fuentes/Fernandez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Женский интерьер всегда легко отличить от мужского.

Чем отличается женский интерьер от мужского

Растения
В домах женщин часто можно увидеть множество красивых растений, которые делают интерьер уютным и привлекательным. Многие женщины увлекаются садоводством, и домашние растения для них — отличная альтернатива.

Мужчины тоже могут иметь цветы дома, но это встречается значительно реже, отмечает эксперт по дизайну интерьера Юлия Тычино из издания "БелНовости".

Красивые детали
Женщины любят создавать уютную атмосферу, поэтому их дома украшают красивые картины, милые фигурки, уютные пледы и декоративные подушки.

Женщины очень ответственно подходят к декорированию квартиры, понимая, насколько важны приятные мелочи.

Практичность
Мужчины при планировании ремонта ориентируются на удобство и практичность, поэтому мужской интерьер считается более функциональным.

Женский интерьер, напротив, чаще бывает стильным, уютным и красивым.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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