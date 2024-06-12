Финляндия запретит покупку недвижимости россиянам: что это значит для рынка

Финские власти выявили опасные объекты недвижимости россиян

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Финские власти выявили все объекты недвижимости, принадлежащие россиянам и представляющие угрозу национальной безопасности, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

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"Мы считаем потенциальной угрозой безопасности наличие российских и других иностранных владельцев земельных участков вблизи критически важных объектов инфраструктуры", — заявил Орпо в интервью агентству. Он отметил, что все объекты недвижимости россиян, представляющие угрозу, были "нанесены на карту".

В конце января министр обороны Финляндии Антти Хяккянен создал рабочую группу для рассмотрения возможности полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и гражданами, а также для подготовки соответствующего законодательства. Рабочая группа финского министерства обороны пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить приобретение недвижимости в Финляндии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости россиянами под предлогом безопасности является дискриминационной и примером "охоты на ведьм".

В начале января министр обороны Финляндии отклонил три сделки с недвижимостью, покупатели которых были из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС. Одна из этих сделок была связана с компанией с "российским участием". По данным оборонного ведомства, эти сделки могли нанести ущерб национальной обороне, защите территориальной целостности и национальной безопасности.