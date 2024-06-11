Строительство "Города будущего" в Московской области: инвестиции и планы Игоря Рыбакова

Миллиардер Игорь Рыбаков, основатель компании "Технониколь", приобрел у ГК "Галс-Девелопмент" (входит в группу ВТБ) 88 гектаров земли на Ильинском шоссе в Московской области, как сообщают "Ведомости". Стоимость сделки составила около 1 миллиарда рублей. По информации издания, участок предназначен для строительства "Города будущего".
Первый этап комплекса, который будет строиться поэтапно, займет 200 тысяч квадратных метров, из которых 150 тысяч квадратных метров будет отведено под жилье, а оставшаяся площадь будет использована для инфраструктурных объектов (торгово-деловой и культурный центры, школа, фитнес-клуб), рассказал представитель Рыбакова. По его словам, в дальнейшем планируется объединение участка с соседними территориями.
По оценке экспертов, на данном участке можно построить около 500 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект могут составить около 40 миллиардов рублей, учитывая, что "Город будущего" предполагает строительство мало- и среднеэтажного жилья.
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