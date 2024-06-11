Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как узбекские дачники экономят воду при поливе огорода
Психологи рассказали, как вырастить ребенка в окружении животных
Автоюрист Лев Воропаев: Лихачей нужно лишать прав за многократные нарушения
Diabetes Care: управление стрессом улучшает контроль сахара в крови у диабетиков
Эксперты объяснили, как онкологическая страховка может спасти жизнь и деньги
Еще одна китайская авиакомпания теперь летает из Пекина во Владивосток
Кристина Орбакайте ответила недоброжелателям: "У меня всё отлично"
Запеканка из остатков блинов: используем продукты экономно, без остатка
Экономические перспективы в зарождающемся многополярном мире
Строительство "Города будущего" в Московской области: инвестиции и планы Игоря Рыбакова

Миллиардер Рыбаков купил 88га в Подмосковье под "Город будущего"

1:12
Недвижимость

Миллиардер Игорь Рыбаков, основатель компании "Технониколь", приобрел у ГК "Галс-Девелопмент" (входит в группу ВТБ) 88 гектаров земли на Ильинском шоссе в Московской области, как сообщают "Ведомости". Стоимость сделки составила около 1 миллиарда рублей. По информации издания, участок предназначен для строительства "Города будущего".

Миллиардер Рыбаков купил 88га в Подмосковье под "Город будущего"
Фото: commons.wikimedia.org by Pacuuuk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Первый этап комплекса, который будет строиться поэтапно, займет 200 тысяч квадратных метров, из которых 150 тысяч квадратных метров будет отведено под жилье, а оставшаяся площадь будет использована для инфраструктурных объектов (торгово-деловой и культурный центры, школа, фитнес-клуб), рассказал представитель Рыбакова. По его словам, в дальнейшем планируется объединение участка с соседними территориями.

По оценке экспертов, на данном участке можно построить около 500 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект могут составить около 40 миллиардов рублей, учитывая, что "Город будущего" предполагает строительство мало- и среднеэтажного жилья.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой

Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек
Не нуждаются в вашем внимании: топ 3 пород кошек, которые любят свободу
Секрет богатого урожая чеснока: как подкормка в июне увеличивает его в разы
Коровье молоко из-за своих свойств даже вошло в мифологию Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду
Элегантные стрижки для женщин 50+: пикси, каскады и боб
Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить
Банановые кексы: отличный рецепт для тех, у кого нет времени готовить
Последние материалы
12 млн "квадратов" аварийного жилья расселили в России с 2019 года
Готовим компост за 2-3 месяца
Армения: топ-10 увлекательных занятий для туристов
Hyundai Solaris возглавил рейтинг онлайн-проверок истории автомобилей
Для улучшения настроения ешьте орехи и ягоды
Ветеринары назвали лучший корм для кошек
Как определить страховой случай: основные правила и исключения
EnvInt: мелкие частицы связаны с 135 млн летальных исходов в мире с 1980 года
Врач не советует заниматься спортом после приема пищи
ВЦИОМ представил результаты опроса об экономических настроениях россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников