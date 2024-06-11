Строительство "Города будущего" в Московской области: инвестиции и планы Игоря Рыбакова

Миллиардер Рыбаков купил 88га в Подмосковье под "Город будущего"

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Миллиардер Игорь Рыбаков, основатель компании "Технониколь", приобрел у ГК "Галс-Девелопмент" (входит в группу ВТБ) 88 гектаров земли на Ильинском шоссе в Московской области, как сообщают "Ведомости". Стоимость сделки составила около 1 миллиарда рублей. По информации издания, участок предназначен для строительства "Города будущего".

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Первый этап комплекса, который будет строиться поэтапно, займет 200 тысяч квадратных метров, из которых 150 тысяч квадратных метров будет отведено под жилье, а оставшаяся площадь будет использована для инфраструктурных объектов (торгово-деловой и культурный центры, школа, фитнес-клуб), рассказал представитель Рыбакова. По его словам, в дальнейшем планируется объединение участка с соседними территориями.

По оценке экспертов, на данном участке можно построить около 500 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект могут составить около 40 миллиардов рублей, учитывая, что "Город будущего" предполагает строительство мало- и среднеэтажного жилья.