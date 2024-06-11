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В России расселили 12 миллионов квадратных метров аварийного жилья с 2019 года

12 млн "квадратов" аварийного жилья расселили в России с 2019 года

1:45
Недвижимость

С 2019 года в России, после включения программы расселения аварийных домов в нацпроект "Жилье и городская среда", было расселено 12 миллионов квадратных метров аварийного жилья, как сообщается на сайте правительства РФ.

12 млн "квадратов" аварийного жилья расселили в России с 2019 года
Фото: Self-photographed by Mitte (Georg Mittenecker) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

"За время реализации нацпроекта мы совместно с регионами провели значительную работу: расселили 12 миллионов квадратных метров аварийных домов, улучшив жилищные условия для 714,7 тысячи человек. Причем программа идет с опережением. Планировалось, что с 2019-го по конец 2024 года будет расселено почти 10 миллионов квадратных метров аварийного жилья, а на сегодняшний день этот показатель превышен на 2 миллиона квадратных метров", — заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Наибольший объем аварийного жилья был расселен в Ханты-Мансийском автономном округе (823,5 тысячи квадратных метров), Якутии (746,7 тысячи квадратных метров), Пермском крае (743,3 тысячи квадратных метров), Ямало-Ненецком автономном округе (703,7 тысячи квадратных метров) и Кемеровской области (588,2 тысячи квадратных метров).

С начала 2024 года новое жилье получили 32,8 тысячи человек, которые ранее проживали в аварийных домах общей площадью 540 тысяч квадратных метров, добавляется на сайте правительства.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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