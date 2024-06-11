Минпромторг: торговые центры в России не нуждаются в дополнительной поддержке

Минпромторг: новые меры поддержки торговых центров не требуются

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Торговые центры не требуют дополнительной поддержки, заявили в Минпромторге. Заместитель министра Виктор Евтухов объяснил, что новые бренды уже занимают временно пустовавшие торговые площади, и необходимости в новых мерах поддержки нет.

Фото: mos.ru by М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Евтухов подчеркнул, что государственные меры поддержки применяются только при серьезных причинах. Он отметил, что период, когда доля свободных площадей в торговых центрах превышала 20%, уже завершился. Сейчас доля пустующих площадей в российских торговых центрах составляет 5-8%. Освободившиеся площади занимают российские производители и компании из дружественных стран.

По словам Евтухова, этот сегмент торговли сейчас развивается без государственного вмешательства. Он добавил, что субсидии должны предоставляться избирательно, а не раздаваться повсеместно.