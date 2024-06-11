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Госдума предлагает ограничить прибыль застройщиков до 20%

Госдума предлагает ограничить прибыль застройщиков

1:41
Недвижимость

Для застройщиков, реализующих высокомаржинальные проекты, планируют ввести ограничения, сообщает агентство "Прайм". Предлагается установить норму прибыли на уровне 20%. С инициативой выступила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, направив соответствующее письмо вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. По её мнению, ограничение прибыли девелоперов поможет снизить цены на новостройки.

Госдума предлагает ограничить прибыль застройщиков
Фото: PxHere by Andrey is licensed under CC BY 2.0

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева отметила, что массовое внедрение льготных ипотечных программ значительно увеличило прибыль застройщиков. Однако ужесточение условий льготной ипотеки почти не повлияло на динамику цен. Она считает, что ограничение прибыли в инвестиционно-строительных проектах может способствовать снижению цен на новостройки, так как этот инструмент успешно используется на потребительском рынке.

Однако Казанцева предупреждает, что ограничение нормы прибыли может привести к противоположным результатам: девелоперам придется сворачивать некоторые проекты, что сократит предложение новостроек и может привести к ещё большему росту цен. Кроме того, бизнес может начать обращаться за государственными субсидиями. По её мнению, цены на жилье не снизятся в любом случае.

Автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский также считает эту идею нежизнеспособной. Он полагает, что рынку необходимо время, чтобы стабилизироваться самостоятельно.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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