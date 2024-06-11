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Госучреждения смогут бесплатно пользоваться объектами культурного наследия: новый законопроект в Госдуме

Госучреждения смогут бесплатно пользоваться объектами культурного наследия

1:31
Недвижимость

Все государственные и муниципальные учреждения могут получить разрешение на бесплатное использование объектов культурного наследия. В настоящее время такие объекты могут безвозмездно использовать только учреждения культуры, занимающиеся научной или образовательной деятельностью.

Госучреждения смогут бесплатно пользоваться объектами культурного наследия
Фото: commons.wikimedia.org by RudolfSimon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает расширить возможности бесплатного использования исторических зданий, находящихся в государственной собственности. Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин считает, что все государственные учреждения, независимо от их сферы деятельности, должны иметь возможность пользоваться такими объектами.

Авторы инициативы утверждают, что это позволит более эффективно использовать исторические здания, находящиеся в государственной собственности. В настоящее время многие из них пустуют, ветшают или используются незаконно. В случае одобрения документа в исторических зданиях по договору безвозмездного пользования могут размещаться, например, медицинские учреждения.

Напомним, что программа по восстановлению и сохранению объектов культурного наследия планируется к запуску к 2030 году. Будет отреставрировано не менее 1000 исторических зданий. В настоящее время около 30 тысяч объектов культурного наследия находятся в плохом состоянии и нуждаются в обновлении.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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