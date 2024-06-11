Особенности защиты дыхательных путей от токсичного действия краски при малярных работах на даче

Не пренебрегайте защитой дыхательных путей, если взялись за самостоятельные малярные работы, призвал эксперт по ремонту квартир Кирилл Аксёнов. Во вторник он разъяснил NewsInfo.Ru меры предосторожности при покраске поверхностей дома и на даче.
"Вообще в квартирах, когда мастера красят стены, они используют респираторы, — заявил специалист. — Это специальное приспособление, которое надевается на лицо, и оно предотвращает попадание всех токсичных веществ в дыхательные пути".
На открытом воздухе это не столь критично, хотя, если вам совсем невмоготу от сильного запаха, защитная маска тоже не помешает. А при выборе красок для использования на даче важнее учитывать другие критерии: влагоустойчивость, устойчивость к солнечному ультрафиолету и перепадам температур, при наличии детей или домашних животных — вандалоустойчивость.
Кроме того, при ремонте как дома, так и за городом, не забывайте о защите рук перчатками, лучше резиновыми или прорезиненными, заключил Аксёнов.
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