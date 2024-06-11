Особенности защиты дыхательных путей от токсичного действия краски при малярных работах на даче

Эксперт по ремонту Аксёнов призвал не пренебрегать респиратором при покраске стен

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Не пренебрегайте защитой дыхательных путей, если взялись за самостоятельные малярные работы, призвал эксперт по ремонту квартир Кирилл Аксёнов. Во вторник он разъяснил NewsInfo.Ru меры предосторожности при покраске поверхностей дома и на даче.

Фото: flickr.com by Anna Maria Tzirali is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Вообще в квартирах, когда мастера красят стены, они используют респираторы, — заявил специалист. — Это специальное приспособление, которое надевается на лицо, и оно предотвращает попадание всех токсичных веществ в дыхательные пути".

На открытом воздухе это не столь критично, хотя, если вам совсем невмоготу от сильного запаха, защитная маска тоже не помешает. А при выборе красок для использования на даче важнее учитывать другие критерии: влагоустойчивость, устойчивость к солнечному ультрафиолету и перепадам температур, при наличии детей или домашних животных — вандалоустойчивость.

Кроме того, при ремонте как дома, так и за городом, не забывайте о защите рук перчатками, лучше резиновыми или прорезиненными, заключил Аксёнов.