Закрытие льготной ипотеки уменьшит спрос на московские новостройки, но покупатели не перейдут на вторичный рынок

Риелтор Чурилов предрёк снижение спроса на новостройки в Москве на 10% с 1 июля

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Завершение до 1 июля льготных программ ипотеки с господдержкой не окажет существенного влияния на рынок жилья в Москве, полагает руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов. Своим прогнозом он поделился с РИАМО в понедельник.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

"После 1 июля спрос на первичное жилье упадёт на некоторое время максимум на 10%, — уточнил риелтор. — Скорее даже не упадёт, а "размажется" не несколько месяцев".

Он объяснил, что в Москве с её астрономическими ценами на жильё давно уже никакая льготная ипотека с её ограничениями толком не работала.

При этом маловероятен переток покупателей на вторичный рынок — рыночная ипотека большинству из них вообще не по карману, добавил эксперт. "Люди отложат покупку недвижимости, будут просто копить деньги и снимать квартиру", — прогнозирует он.

По наблюдениям Чурилова, сейчас в Белокаменной активизировался выкуп квартир: на волне кратковременного ажиотажа продавцы охотнее идут на уступки.