Как год постройки дома влияет на стоимость жилья в России

На что влияет год постройки дома

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Влияние года постройки на стоимость жилья в России.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Покупатели на вторичном рынке жилья часто не обращают внимания на год постройки дома, однако для риелторов это критически важная информация.

Генеральный директор АН "Городской риэлторский центр" Юлия Усачева пояснила NEWIA. ru, почему важно учитывать год постройки дома.

На что влияет год постройки дома

Стоимость квартиры

Чем старше дом, тем ниже его рыночная стоимость.

Чем старше дом, тем ниже его рыночная стоимость. Одобрение ипотеки

Банки неохотно выдают кредиты под залог старого жилья. Вероятность одобрения ипотеки особенно низка для квартир в домах, построенных более 50 лет назад и с износом более 40-50%.

Зачем важен год постройки дома

Зная период строительства дома, можно определить использованные материалы, технологии и стандарты строительства (например, "сталинки", "хрущевки"). Это позволяет оценить уровень тепло- и шумоизоляции. Информация о годе постройки также важна для оценки рыночной стоимости объекта.

Как узнать год постройки дома

Год постройки указан в выписке ЕГРН и техпаспорте. Если доступ к этим документам затруднен, информацию можно найти на сайте Росреестра, введя адрес объекта в реестр жилищного фонда. Также можно воспользоваться сервисом ГИС "ЖКХ".