Как год постройки дома влияет на стоимость жилья в России

Влияние года постройки на стоимость жилья в России.
Покупатели на вторичном рынке жилья часто не обращают внимания на год постройки дома, однако для риелторов это критически важная информация.
Генеральный директор АН "Городской риэлторский центр" Юлия Усачева пояснила NEWIA. ru, почему важно учитывать год постройки дома.
На что влияет год постройки дома
Зачем важен год постройки дома
Зная период строительства дома, можно определить использованные материалы, технологии и стандарты строительства (например, "сталинки", "хрущевки"). Это позволяет оценить уровень тепло- и шумоизоляции. Информация о годе постройки также важна для оценки рыночной стоимости объекта.
Как узнать год постройки дома
Год постройки указан в выписке ЕГРН и техпаспорте. Если доступ к этим документам затруднен, информацию можно найти на сайте Росреестра, введя адрес объекта в реестр жилищного фонда. Также можно воспользоваться сервисом ГИС "ЖКХ".
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