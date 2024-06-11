Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ 3 самых умных пород собак
Впервые с 2019 года ЕЦБ снижает процентные ставки
Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады "Формулы-1"
Какие же соки лучше всего выбрать для сияющей кожи?
Словенские визовые центры будут закрыты на июль
Кинологи дали советы, что делать, если у собаки проблемы с агрессией
Полина Гагарина: "Я не стремлюсь стать новой Аллой Пугачевой"
ФОМС и Минздрав планируют внедрить ИИ в ОМС для диагностики заболеваний
Как нужно правильно есть клубнику?
Как год постройки дома влияет на стоимость жилья в России

На что влияет год постройки дома

1:28
Недвижимость

Влияние года постройки на стоимость жилья в России.

На что влияет год постройки дома
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Покупатели на вторичном рынке жилья часто не обращают внимания на год постройки дома, однако для риелторов это критически важная информация.

Генеральный директор АН "Городской риэлторский центр" Юлия Усачева пояснила NEWIA. ru, почему важно учитывать год постройки дома.

На что влияет год постройки дома

  • Стоимость квартиры
    Чем старше дом, тем ниже его рыночная стоимость.

  • Одобрение ипотеки
    Банки неохотно выдают кредиты под залог старого жилья. Вероятность одобрения ипотеки особенно низка для квартир в домах, построенных более 50 лет назад и с износом более 40-50%.

Зачем важен год постройки дома

Зная период строительства дома, можно определить использованные материалы, технологии и стандарты строительства (например, "сталинки", "хрущевки"). Это позволяет оценить уровень тепло- и шумоизоляции. Информация о годе постройки также важна для оценки рыночной стоимости объекта.

Как узнать год постройки дома

Год постройки указан в выписке ЕГРН и техпаспорте. Если доступ к этим документам затруднен, информацию можно найти на сайте Росреестра, введя адрес объекта в реестр жилищного фонда. Также можно воспользоваться сервисом ГИС "ЖКХ".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Универсальная марганцовка: 5 способов применения на даче
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
Корки апельсина - природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
Как справиться со слизнями без химии: 3 эффективных варианта
Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии Любовь Степушова Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Популярные, но бесполезные методы борьбы с медведкой: чего лучше избегать
Сладкая и сочная: как правильно подкармливать морковь для идеального урожая
Растения-защитники: какие культуры отпугивают клещей с вашего участка
Растения-защитники: какие культуры отпугивают клещей с вашего участка
Последние материалы
Полина Гагарина: "Я не стремлюсь стать новой Аллой Пугачевой"
ФОМС и Минздрав планируют внедрить ИИ в ОМС для диагностики заболеваний
Как нужно правильно есть клубнику?
Для иммунитета нужно есть морепродукты и разные виды мяса
The Conversation: комплексные упражнения помогают сократить тренировочное время
Опубликована смета зимних Олимпийских игр-2034 в Солт-Лейк-Сити
Глава UFC считает, что бойцу Тони Фергюсону пора закончить карьеру
Действенные меры против капустной мухи и тли
Расчёсывание волос с умом и заботой: четыре простых правила
Идеальный рацион для домашней собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников