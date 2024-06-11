Как разделить ипотечную квартиру после развода: пошаговое руководство

Эксперты рассказали, как разделить ипотечную квартиру после развода

3:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как разделить ипотечную квартиру после развода?

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При разводе супругов приходится делить совместно нажитое имущество, включая жилье, которое часто находится в залоге у банка до полной выплаты ипотеки. Это может создать дополнительные сложности. Рассмотрим три возможных способа раздела ипотечной квартиры после развода, которые предложили эксперты в области права и недвижимости.

Раздел ипотечной квартиры в досудебном порядке

Адвокат и основатель адвокатского кабинета Bona Fides Виктория Бессонова пояснила, как разделить квартиру в досудебном порядке. Когда брак еще не расторгнут, супруги могут:

Составить брачный договор и определить в нем имущественные вопросы.

Составить соглашение о разделе имущества.

Разделить имущество через суд.

Если супруги обращаются к нотариусу для раздела ипотечной квартиры, потребуется согласие банка, которое банк обычно не дает. Однако можно составить договор таким образом, что обязательства по передаче долей вступят в силу после выплаты кредита и снятия обременения.

"Супруги распределяют между собой доли в имуществе, которое и так находится в их собственности (по умолчанию — в равных долях). Квартира остается в залоге у банка, а люди в разводе остаются созаемщиками. Их отношения с банком не меняются", — объясняет Виктория Бессонова.

Раздел ипотечной квартиры в судебном порядке

Судебный юрист Екатерина Маркелова рассказала, как действовать, если банк не дал согласие на раздел квартиры через нотариуса. В таком случае квартира может быть разделена через суд, при этом банк выступает третьим лицом.

Часто банки выражают несогласие с разделом квартиры, но для суда это не имеет значения, если истец просит просто разделить квартиру по долям. Однако это не означает автоматического раздела обязательств по кредиту. Заемщик остается прежним и продолжает выплачивать ипотеку. Если супруги не договорятся оплачивать кредит пополам, заемщик может в судебном порядке взыскать половину платежей с бывшего супруга. Суд может взыскать платежи только за последние три года, но не на будущее время.

Продажа ипотечной квартиры

Эксперт в области недвижимости Павел Красавцев предложил оптимальный вариант — продажу квартиры. Этот способ не требует обращения к нотариусу или в суд, если супруги могут мирно договориться. Необходимо найти покупателя, продать квартиру, погасить кредит, а оставшиеся деньги поделить пополам, если иное не предусмотрено брачным договором.

Выход из договора ипотеки

Если супруги договорились о компенсации за долю другого, необходимо обратиться в банк с кредитным договором и документами на квартиру. По соглашению сторон и с согласия банка можно вывести одного заемщика или заменить его. Банк, как правило, заинтересован в продолжении выплат по кредиту и процентах, поэтому любые изменения в кредитном договоре возможны только по согласованию с банком.