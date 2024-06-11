Чугунные или акриловые ванны: что выбрать для вашего дома

При выборе ванны, владельцы апартаментов, задумавшие ремонт, часто сталкиваются с необходимостью выбрать между чугунной и акриловой ванной.
По мнению дизайнера Юлии Тычино из сетевого издания "БелНовости", оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.
Однако владельцы акриловых ванн могут дополнить их множеством дополнительных функций.
Джакузи
Итальянец по фамилии Якуцци (Jacuzzi) первым придумал гидромассажные акриловые ванны. Такие ванны обеспечивают массажный эффект, расслабляют и тонизируют мышцы, предоставляя превосходный отдых.
Важно: при выборе ванны с гидромассажем убедитесь, что в ней установлены металлические форсунки, а насос работает тихо.
Хромотерапия
Ванны с хромотерапией оснащены светодиодной подсветкой синего цвета с призматическими отражателями, встроенными в боковые стенки. Считается, что такое освещение стимулирует кровообращение и обладает противовоспалительными свойствами.
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