Чугунные или акриловые ванны: что выбрать для вашего дома

Сравнение чугунных и акриловых ванн: плюсы и минусы

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При выборе ванны, владельцы апартаментов, задумавшие ремонт, часто сталкиваются с необходимостью выбрать между чугунной и акриловой ванной.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong is licensed under CC BY 2.0

По мнению дизайнера Юлии Тычино из сетевого издания "БелНовости", оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.

Однако владельцы акриловых ванн могут дополнить их множеством дополнительных функций.

Джакузи

Итальянец по фамилии Якуцци (Jacuzzi) первым придумал гидромассажные акриловые ванны. Такие ванны обеспечивают массажный эффект, расслабляют и тонизируют мышцы, предоставляя превосходный отдых.

Важно: при выборе ванны с гидромассажем убедитесь, что в ней установлены металлические форсунки, а насос работает тихо.

Хромотерапия

Ванны с хромотерапией оснащены светодиодной подсветкой синего цвета с призматическими отражателями, встроенными в боковые стенки. Считается, что такое освещение стимулирует кровообращение и обладает противовоспалительными свойствами.